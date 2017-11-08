Белорусы вкладывают сбережения в недвижимость и предпочитают хранить деньги дома

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В Институте социологии НАН Беларуси выяснили, как на взгляд белорусов, лучше хранить сбережения. По данным опроса, большинство жителей Беларуси предпочитают инвестировать их в недвижимость либо хранить накопления в иностранной валюте дома.

Белорусы без сбережений

Как отметила замдиректора по научной работе Института социологии НАН Беларуси Ирина Лашук, выступая на Кастрычнiцкім эканамiчным форуме, в настоящий момент почти половина белорусов вообще не имеет сбережений. Доля белорусов, у которых нет никаких накоплений, потому что у них нет возможности откладывать средства, составляет – 40,8%. Кроме этого, у 3,5% белорусов нет сбережений, так как они не видят в этом необходимости. Доля тех, кто старается вначале что-то отложить, а затем уже потратить, равняется 32,5%. Тех, кто сначала тратит, а уже потом откладывает – 23,1%.

Статистика показывает, чаще всего белорусы делают сбережения, как говорится, на «черный день» или на всякий случай (30% и 24,6% соответственно), а не для конкретной дорогой покупки. Третьим распространенным мотивом для накопления денег является отдых и путешествия (14,1%). 8,4% граждан делают сбережения на лечение, 6,8% – на образование, по 6,7% на покупку квартиры, дома или дорогостоящих вещей, 5,7% – на покупку автомобиля. И уж совсем редко целью сбережений является открытие собственного дела и приумножение средств (3,9 % и 3,6%).

При этом те граждане, у которых сбережения все-таки есть, предпочитают инвестировать их в недвижимость либо хранить их дома в иностранной валюте.

Как констатировала социолог, у белорусов до сих пор нет продуманного сберегательного поведения.

Ориентированы на рыночную экономику

Что касаемо экономического кода населения Беларуси, то здесь респонденты оказались ориентированы на рыночные ценности.

По данным социологов, большинство опрошенных считает, что конкуренция – это полезное явление, а большие деньги обеспечивают человеку независимость и свободное всестороннее развитие. Правда, одно из любопытных наблюдений исследователей: чем старше респонденты, тем меньше становится тех, кто так думает.

Между тем, число приверженцев частной собственности среди белорусов в явном меньшинстве – примерно около 5-6%.

Также любопытно, что большинство респондентов готово пожертвовать интересной работой, если есть возможность хорошо заработать (44,2%). Чуть меньше считают, что интересная работа важнее, чем деньги (40,7%).

Как выяснилось, чаще всего карьерный рост интересует самых молодых сотрудников от 18 до 29 лет, а вот с возрастом (40-49 лет) людям все важнее становится профессиональное развитие. Респонденты старшего поколения (за 60) во главу угла ставят комфорт и доход.

В целом, как отметила Ирина Лашук, белорусов можно назвать рыночно ориентированной нацией: они привержены рыночным ценностям: конкуренции, инновациям, разным формам собственности, осознают связь между наличием денег и свободой.

Правда, культурные барьеры для развития рыночной экономики, как показали проведенные исследования, все же есть. «Это сдержанное отношение к частной собственности и угасание рыночных ценностей с возрастом», – подытожила социолог.