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Лишь около 6 процентов белорусской молодежи свободно владеет одним иностранным языком
09.11.2017 00:01 — Разное | Ежедневник
При этом не владеет иностранным языком свыше 20 процентов молодых людей.
Таковы результаты опроса, проведенного компанией «Сатио» в июле-августе 2017 года.
Опрос был проведен в рамках проекта международной технической помощи «Развитие Кастрычніцкага эканамічнага форума», реализуемого при поддержке Европейского Союза. Его результаты были представлены на конференции KEF-2017 «Основы будущего».
В опросе приняло участие 1 тысяча человек в возрасте от 18 до 21 года, которые получили или продолжают получать среднее образование.
Ответы белорусской молодежи показали, что лишь 5,7% из них считают, что свободно владеют иностранным языком. При этом 35,4% молодых людей сообщили, что владеют иностранным языком на базовом уровне, то есть умеют общаться в большинстве ситуаций. Еще 36,7% опрошенных сообщили, что разговаривают на иностранном языке на элементарном уровне – способны участвовать в несложном разговоре. 20,7% респондентов признались, что не владеют иностранными языками.
В качестве «ложки меда» можно добавить, что 1,5% молодых белорусов владеют несколькими иностранными языками.
В то же время в ходе опроса 31,9% респондентов сообщили, что программа обучения иностранному языку нуждается в изменениях в первую очередь. Это оказался самый популярный предмет, требующий изменений.
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При этом не владеет иностранным языком свыше 20 процентов молодых людей.
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