Лишь около 6 процентов белорусской молодежи свободно владеет одним иностранным языком





При этом не владеет иностранным языком свыше 20 процентов молодых людей.

Таковы результаты опроса, проведенного компанией «Сатио» в июле-августе 2017 года.

Опрос был проведен в рамках проекта международной технической помощи «Развитие Кастрычніцкага эканамічнага форума», реализуемого при поддержке Европейского Союза. Его результаты были представлены на конференции KEF-2017 «Основы будущего».

В опросе приняло участие 1 тысяча человек в возрасте от 18 до 21 года, которые получили или продолжают получать среднее образование.

Ответы белорусской молодежи показали, что лишь 5,7% из них считают, что свободно владеют иностранным языком. При этом 35,4% молодых людей сообщили, что владеют иностранным языком на базовом уровне, то есть умеют общаться в большинстве ситуаций. Еще 36,7% опрошенных сообщили, что разговаривают на иностранном языке на элементарном уровне – способны участвовать в несложном разговоре. 20,7% респондентов признались, что не владеют иностранными языками.

В качестве «ложки меда» можно добавить, что 1,5% молодых белорусов владеют несколькими иностранными языками.

В то же время в ходе опроса 31,9% респондентов сообщили, что программа обучения иностранному языку нуждается в изменениях в первую очередь. Это оказался самый популярный предмет, требующий изменений.



