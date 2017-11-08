Мэр Киева Виталий Кличко проехал на белорусском автобусе МАЗ

Сто новых автобусов МАЗ по результатам тендера покупает у Беларуси администрация Киева, 18 уже прибыли на место назначения.

Об этом пишет СБ со ссылкой на Киевскую государственную городскую администрацию (КГГА).

Первые 18 МАЗов уже прибыли в украинскую столицу, где будут курсировать по 5 маршрутам. Мэр Киева лично побывал в автопарке №6 и осмотрел автобусы.

Он сел за руль одного из них и прокатился по парку, отметив, что в детстве «мечтал быть водителем».

Кличко дал высокую оценку белорусской технике, сказал, что автобус комфортный, у добный и отвечает высоким стандартам.

Кличко городские власти имеют цель обновить автопарк Киева, чтобы «общественный транспорт соответствовал современным требованиям». 100 белорусских автобусов стоимостью 20 миллионов долларов станут эффективной заменой маршруткам, которые не оказывают должного уровня сервиса и вызывают жалобы граждан столицы.

По словам мэра, закупленные в минувшем году 50 автобусов МАЗ дали возможность уменьшить интервал движения на некоторых маршрутах на 2-4 минуты.

Фото и видео: КГГА