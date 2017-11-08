ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мэр Киева Виталий Кличко проехал на белорусском автобусе МАЗ

09.11.2017 07:13 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Сто новых автобусов МАЗ по результатам тендера покупает у Беларуси администрация Киева, 18 уже прибыли на место назначения.

Об этом пишет СБ со ссылкой на Киевскую государственную городскую администрацию (КГГА).

Первые 18 МАЗов уже прибыли в украинскую столицу, где будут курсировать по 5 маршрутам. Мэр Киева лично побывал в автопарке №6 и осмотрел автобусы.

Он сел за руль одного из них и прокатился по парку, отметив, что в детстве «мечтал быть водителем».

Кличко дал высокую оценку белорусской технике, сказал, что автобус комфортный, у добный и отвечает высоким стандартам.

Кличко городские власти имеют цель обновить автопарк Киева, чтобы «общественный транспорт соответствовал современным требованиям». 100 белорусских автобусов стоимостью 20 миллионов долларов станут эффективной заменой маршруткам, которые не оказывают должного уровня сервиса и вызывают жалобы граждан столицы.

По словам мэра, закупленные в минувшем году 50 автобусов МАЗ дали возможность уменьшить интервал движения на некоторых маршрутах на 2-4 минуты. 

Фото и видео: КГГА

 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сто новых автобусов МАЗ по результатам тендера покупает у Беларуси администрация Киева, 18 уже прибыли на место назначения.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"Плюшки" премиальных карточек. Стоит ли за них платить?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика