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Беларусь избрана в состав исполкома ЮНЕСКО

09.11.2017 08:22 — Разное | БДГ  
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Беларусь заняла первое место по количеству голосов, отданных за страны, желающие войти в состав Исполнительного совета ЮНЕСКО.

Об этом предает БЕЛТА со ссылкой на посольство Беларуси во Франции.

В Париже с 30 октября по 14 ноября проходит Генеральная конференция, на которой страны избираются в состав ЮНЕСКО. За Беларусь отдало голоса 171 государство из возможных 184, которые участвуют в конференции.

«Избрание в состав Исполнительного совета свидетельствует о высоком авторитете Беларуси как в ЮНЕСКО, так и на международной арене», - отметили в посольстве.

Посол Беларуси во Франции, постоянный представитель Беларуси при ЮНЕСКО Павел Латушко накануне выборов в состав организации высказал признательность за оказываемое содействие республике в областях сохранения и популяризации материального и нематериального наследия, культурного разнообразия, за сотрудничество по научным программам ЮНЕСКО.

По словам Латушко, в составе Исполнительного комитета ЮНЕСКО Беларусь будет делать все для повышения роли этой организации и развития сотрудничества с ней и с другими ее членами.

Исполнительный совет ЮНЕСКО - руководящий орган организации, состоящий из 58 государств-членов и избираемый сроком на 4 года. Беларусь, являясь членом ЮНЕСКО с 1954 года, избрана в ее руководящий орган в пятый раз. 

Фото: Reuters

 
 
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Беларусь заняла первое место по количеству голосов, отданных за страны, желающие войти в состав Исполнительного совета ЮНЕСКО.

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