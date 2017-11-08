Как снизить ставку по кредиту? – Есть Решение!





Разбираемся, можно ли сэкономить на процентах в несколько раз.

Ставки по банковским кредитам как никогда радуют глаз. И неудивительно: в этом году Нацбанк снизил ставку рефинансирования уже восемь раз, а это один из главных показателей, от которого зависят ставки по вкладам и кредитам.

Тем не менее всего год-два назад деньги в банке можно было взять под 50%, а то и 60% годовых! Сейчас такие проценты кажутся грабительскими, но тогда у многих просто не оставалось выхода: сломался, к примеру, холодильник, а денег на новый нет - вот и приходится отправляться в банк. В итоге сейчас те, кто взял кредит, а некоторые даже не один, уже давно, все равно продолжают возвращать его банку под те же 50 - 60%, хотя ставки успели снизиться в несколько раз. Стоит ли смиряться с этой ситуацией и продолжать переплачивать? Конечно, нет. Выход есть: оформить кредит на рефинансирование.

Работает это следующим образом. Предположим, когда-то вы взяли в банке (или в нескольких банках) дорогой кредит. А сейчас вы можете отправиться в другой банк, который выкупит ваши кредиты у других банков, и вы будете платить по кредиту только одному банку и под более низкий процент. Удобно!

Один из самых выгодных вариантов рефинансирования предлагает Банк «Решение» . Он называется «Горячее погашение» , и ставка по этому кредиту - всего 16,5% годовых! И при этом она фиксированная и никаких дополнительных платежей по кредиту нет. Это означает, что, если экономическая ситуация изменится и ставка рефинансирования пойдет вверх, сумма ваших платежей останется на том же уровне. Есть важный нюанс: этот кредит не предоставляется на погашение автомобильного кредита или кредита на покупку или строительство недвижимости. А вот выплатить любые другие виды кредитов, в том числе все потребительские, с помощью «Горячего погашения» можно. И выгода здесь очевидна!

Если вы не уверены в том, под какую ставку брали свой кредит, обязательно позвоните в банк и уточните этот вопрос или найдите свой кредитный договор (в нем обязательно будет приписана ставка). Не исключено, что вам стоит всерьез задуматься о рефинансировании, хоть вы об этом даже не догадывались.

Допустим, вы должны банку 5000 рублей, которые когда-то брали под ставку 60% годовых. Возвращать эти деньги вам нужно еще два года. В этом случае ежемесячный платеж составляет очень весомые для кошелька 458 руб. Но если вы оформите кредит «Горячее погашение» под 16,5% годовых на 4 года, то ежемесячный платеж за счет сниженной ставки и увеличения срока платежей составит уже 172 руб. (104 руб. в этой сумме приходится на основной долг, и только 68 руб. - на проценты (это и есть сумма переплаты в месяц)). И при этом с каждым следующим месяцем платеж будет уменьшаться.

В результате в месяц вы сэкономите 286 руб.! А это внушительные деньги для семейного бюджета, которые можно потратить на важные и полезные покупки, отдых или накопления.

А В ЭТО ВРЕМЯ

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