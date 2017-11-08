Кохановский: для студентов-историков важно быть неравнодушными

Дни исторического факультета БГУ, которые в этом году впервые прошли на базе исторического факультета МГУ, стали результатом многолетнего сотрудничества между факультетами и ведущими университетами Беларуси и России, отметил в беседе на радио Sputnik Беларусь декан исторического факультета БГУ Александр Кохановский.



© Фото: Асабісты архіў Максіма Чарняўскага Под Вилейкой разрушают городище Железного века

"Это важный проект для нас для дальнейшего расширения сотрудничества. В рамках этих дней прошли встречи между представителями кафедр, круглый стол, а также состоялся конкурс научных работ "Общий путь к Великой победе", — рассказал Кохановский.

Нынешний международный конкурс студенческих научных работ стал уже 4-м по счету. В этом году в конкурсе приняли участие студенты магистратуры МГУ и БГУ, студенты Могилевского и Гомельского университетов, а также студенты из Санкт-Петербурга. По словам собеседника Sputnik, студенты оказались "очень неравнодушными".



© Sputnik / Сергей Пушкин. Декан истфака БГУ о белорусской интеллигенции и просвещении

"Студенты проявили весьма неравнодушное отношение к истории. Это было видно и в подаче материала, в уровне подготовки, в работе с источниками. Студенты жили той темой, которую представляли. Это действительно серьезная работа. Они не были связаны с какими-то ангажированными темами, они показывали свой собственный взгляд, и чувствовалось, что они очень интересуются и болеют своими темами", — сказал Кохановский.

По словам декана исторического факультета БГУ, на завершающем этапе конкурса были отмечены наиболее интересные работы, которые касались совместных страниц российской и белорусской истории, российско-белорусского сотрудничества или военной тематики. Кроме того, уже есть договоренность о том, что в будущем году Дни исторического факультета МГУ пройдут на площадке исторического факультета БГУ.

Фрагмент беседы с деканом исторического факультета БГУ Александром Кохановским слушайте на радио Sputnik Беларусь.