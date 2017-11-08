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Кохановский: для студентов-историков важно быть неравнодушными

09.11.2017 08:50 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Дни исторического факультета БГУ, которые в этом году впервые прошли на базе исторического факультета МГУ, стали результатом многолетнего сотрудничества между факультетами и ведущими университетами Беларуси и России, отметил в беседе на радио Sputnik Беларусь декан исторического факультета БГУ Александр Кохановский. 

Кохановский: для студентов-историков важно быть неравнодушными
© Фото: Асабісты архіў Максіма Чарняўскага
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"Это важный проект для нас для дальнейшего расширения сотрудничества. В рамках этих дней прошли встречи между представителями кафедр, круглый стол, а также состоялся конкурс научных работ "Общий путь к Великой победе", — рассказал Кохановский.

Нынешний международный конкурс студенческих научных работ стал уже 4-м по счету. В этом году в конкурсе приняли участие студенты магистратуры МГУ и БГУ, студенты Могилевского и Гомельского университетов, а также студенты из Санкт-Петербурга. По словам собеседника Sputnik, студенты оказались "очень неравнодушными". 

Кохановский: для студентов-историков важно быть неравнодушными
© Sputnik / Сергей Пушкин.
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"Студенты проявили весьма неравнодушное отношение к истории. Это было видно и в подаче материала, в уровне подготовки, в работе с источниками. Студенты жили той темой, которую представляли. Это действительно серьезная работа. Они не были связаны с какими-то ангажированными темами, они показывали свой собственный взгляд, и чувствовалось, что они очень интересуются и болеют своими темами", — сказал Кохановский.

По словам декана исторического факультета БГУ, на завершающем этапе конкурса были отмечены наиболее интересные работы, которые касались совместных страниц российской и белорусской истории, российско-белорусского сотрудничества или военной тематики. Кроме того, уже есть договоренность о том, что в будущем году Дни исторического факультета МГУ пройдут на площадке исторического факультета БГУ.

Фрагмент беседы с деканом исторического факультета БГУ Александром Кохановским слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Декан исторического факультета БГУ Александр Кохановский рассказал радио Sputnik Беларусь о Днях исторического факультета БГУ, прошедших в МГУ, и международном...

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