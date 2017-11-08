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Кличко за рулем МАЗа: смотрите-ка, с открытыми дверями не поедет

09.11.2017 08:20 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Мэр Киева Виталий Кличко лично протестировал один из белорусских автобусов МАЗ, первая партия которых поступила с завода в Беларуси в столицу Украины. Смотрите на видео, как глава киевской городской администрации катался по автобусному парку.

Кличко за рулем МАЗа: смотрите-ка, с открытыми дверями не поедет
© Фото: Facebook Виталия Кличко
Виталий Кличко осуществил детскую мечту, проехав за рулем автобуса МАЗ

Как отметил Кличко во время посещения автопарка, автобусы МАЗ очень хорошие, в Киев уже поступила их первая партия – 18 машин. Планируется, что всего столица Украины получит сотню МАЗов, покупка обойдется бюджету города в 529 миллионов гривен (около 19,8 миллиона долларов США по текущему курсу).

"Двери… То есть с открытыми дверями он не едет? Смотрите-ка!" – удивился Кличко, сев за руль МАЗа.

Мэр Киева также признался, что в детстве у него была мечта — стать водителем общественного транспорта.

Кличко также заявил после небольшого тест-драйва, что белорусские МАЗы в управлении удобны и комфортны для пассажиров.

 
 
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Мэр Киева признался, что в детстве у него была мечта - стать водителем общественного транспорта.

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