Кличко за рулем МАЗа: смотрите-ка, с открытыми дверями не поедет

Мэр Киева Виталий Кличко лично протестировал один из белорусских автобусов МАЗ, первая партия которых поступила с завода в Беларуси в столицу Украины. Смотрите на видео, как глава киевской городской администрации катался по автобусному парку.

Как отметил Кличко во время посещения автопарка, автобусы МАЗ очень хорошие, в Киев уже поступила их первая партия – 18 машин. Планируется, что всего столица Украины получит сотню МАЗов, покупка обойдется бюджету города в 529 миллионов гривен (около 19,8 миллиона долларов США по текущему курсу).

"Двери… То есть с открытыми дверями он не едет? Смотрите-ка!" – удивился Кличко, сев за руль МАЗа.

Мэр Киева также признался, что в детстве у него была мечта — стать водителем общественного транспорта.

Кличко также заявил после небольшого тест-драйва, что белорусские МАЗы в управлении удобны и комфортны для пассажиров.