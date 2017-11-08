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Гидромет о погоде в четверг: туманно и прохладно

09.11.2017 07:58 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 ноя – Sputnik. Прохладная и туманная погода сохранится в Беларуси в четверг – местами по юго-западу страны возможны небольшие дожди, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

По информации синоптиков, 9 ноября в Беларуси будет в основном облачно, солнца ждать не стоит.

"В отдельных районах республики, преимущественно по юго-западу страны, пройдет небольшой дождь, местами будет слабый туман", – сказали в Гидромете.

Там также сообщили, что максимальная температура воздуха днем по стране составит от +3 до +9°C.

В Минске, по информации Гидромета, в четверг будет без дождя, ожидается слабый туман. Утром температура воздуха составит от +2 до +4°C, во второй половине дня – до +6°C.

 
Теги: Минск
 
 
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Максимальная температура воздуха днем по стране составит от +3 до +9°C.

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