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Соцсети о концерте Бузовой в Минске: та, которая не видит преград

09.11.2017 10:18 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 ноя — Sputnik. Концерт телеведущей и певицы Ольги Бузовой состоялся накануне на одной из площадок Минска.

В Беларуси певица впервые презентовала свое шоу "Под звуки поцелуев". Минская публика оставляла только положительные отзывы о выступлении артистки. Пользователи Instagram благодарили певицу за потрясающую энергетику и за то, что мечты сбываются, а также оставляли под видео и фото хэштеги #обузевшие и #моилюдивсегдасомной.

@buzova86 ❤️❤️❤️

Публикация от Olya Kazakova (@olyakazakovaaa) Ноя 8 2017 в 1:40 PST

Кто-то подчеркивал, что певица является "номером 1" и делает жизнь лучше.

Мечты сбываются. Поверить не могу, что концерт закончился

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 52
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Поклонники буквально "завалили" Instagram фото и видео с сольного выступления артистки.

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