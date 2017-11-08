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Соцсети о концерте Бузовой в Минске: та, которая не видит преград
09.11.2017 10:18 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 ноя — Sputnik. Концерт телеведущей и певицы Ольги Бузовой состоялся накануне на одной из площадок Минска.
В Беларуси певица впервые презентовала свое шоу "Под звуки поцелуев". Минская публика оставляла только положительные отзывы о выступлении артистки. Пользователи Instagram благодарили певицу за потрясающую энергетику и за то, что мечты сбываются, а также оставляли под видео и фото хэштеги #обузевшие и #моилюдивсегдасомной.
Кто-то подчеркивал, что певица является "номером 1" и делает жизнь лучше.
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