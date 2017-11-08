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Ограничен ввоз свинины в Беларусь из Калининградской области России из-за АЧС
09.11.2017 10:13 — Разное | Ежедневник
Беларусь с 10 ноября временно ограничивает ввоз свинины из Калининградской области России из-за африканской чумы свиней (АЧС).Такая информация размещена на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода, сообщает
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Беларусь с 10 ноября временно ограничивает ввоз свинины из Калининградской области России из-за африканской чумы свиней (АЧС).
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