Беларусь с 10 ноября временно ограничивает ввоз свинины из Калининградской области России из-за африканской чумы свиней (АЧС).

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ограничен ввоз свинины в Беларусь из Калининградской области России из-за АЧС Беларусь с 10 ноября временно ограничивает ввоз свинины из Калининградской области России из-за африканской чумы свиней (АЧС).

Такая информация размещена на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода, сообщает. По информации Международного эпизоотического бюро, на территории этого российского региона зарегистрирован случай заболевания свиней АЧС. В связи с этим вводятся временные ограничения на ввоз на территорию Беларуси из Калининградской области России живых свиней, зоопарковых и цирковых животных восприимчивых видов, мяса свинины (в том числе диких кабанов), а также продуктов его переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, полученных от животных восприимчивых видов, другой продукции. Также отменяются все ранее выданные разрешения на ввоз указанных товаров из Калининградской области в Беларусь. В департаменте Минсельхозпрода информируют о необходимости принять дополнительные меры контроля по обеспечению биологической защиты крупных свиноводческих комплексов, свиноводческих ферм и хозяйств всех форм собственности.