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Курс биткоина стремительно растет
Курс биткоина повысился до 7,8 тысячи долларов, побив свой прежний рекорд.
По словам экспертов, самая популярная в мире криптовалюта стала стремительно расти в связи с вестью об отказе разработчиков менять его программный код (протокола SegWit2x) и увеличивать размер блока до 2 Мб. Изменения кода, по их словам, могут привести к разделению сообщества и стать препятствием для роста криптовалюты».
Таким образом, по состоянию на 21:08 мск среды капитализация биткоина достигла 124 миллиардов долларов.
Предыдущий максимум биткоина был зафиксирован в понедельник, 6 ноября: за одну единицу криптовалюты предлагалось 7,5 тыс. долларов.
Сумму 7,8 тысячи долларов за биткоин предложили на бирже Bitfinex, передает
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Курс биткоина повысился до 7,8 тысячи долларов, побив свой прежний рекорд.
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