Беларусь избрана в состав исполкома ЮНЕСКО

Беларусь заняла первое место по количеству голосов, отданных за страны, желающие войти в состав Исполнительного совета ЮНЕСКО.

Об этом предает БЕЛТА со ссылкой на посольство Беларуси во Франции.

В Париже с 30 октября по 14 ноября проходит Генеральная конференция, на которой страны избираются в состав ЮНЕСКО. За Беларусь отдало голоса 171 государство из возможных 184, которые участвуют в конференции.

«Избрание в состав Исполнительного совета свидетельствует о высоком авторитете Беларуси как в ЮНЕСКО, так и на международной арене», - отметили в посольстве.

Посол Беларуси во Франции, постоянный представитель Беларуси при ЮНЕСКО Павел Латушко накануне выборов в состав организации выразил признательность за оказываемое содействие республике в областях сохранения и популяризации материального и нематериального наследия, культурного разнообразия, за сотрудничество по научным программам ЮНЕСКО.

По словам Латушко, в составе Исполнительного совета ЮНЕСКО Беларусь будет делать все для повышения роли этой организации и развития сотрудничества с ней и с другими ее членами.

ЮНЕСКО - организация при ООН, которая отвечает за международное сотрудничество в области культуры, образования и науки.

Исполнительный совет ЮНЕСКО - руководящий орган организации, состоящий из 58 государств-членов и избираемый сроком на 4 года. Беларусь, являясь членом ЮНЕСКО с 1954 года, избрана в ее руководящий орган в пятый раз.

Напомним, что в октябре Трамп заявил , что США покидает ЮНЕСКО, а в Израиле эту организацию назвали «театром абсурда», в котором не сохраняют, а искажают историю. Трамп считает, что ЮНЕСКО приняла антиизраильскую позицию, и в организации необходимо провести реформы.

Фото: Reuters