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Беларусь избрана в состав исполкома ЮНЕСКО
Беларусь заняла первое место по количеству голосов, отданных за страны, желающие войти в состав Исполнительного совета ЮНЕСКО.
Об этом предает
В Париже с 30 октября по 14 ноября проходит Генеральная конференция, на которой страны избираются в состав ЮНЕСКО. За Беларусь отдало голоса 171 государство из возможных 184, которые участвуют в конференции.
«Избрание в состав Исполнительного совета свидетельствует о высоком авторитете Беларуси как в ЮНЕСКО, так и на международной арене», - отметили в посольстве.
Посол Беларуси во Франции, постоянный представитель Беларуси при ЮНЕСКО Павел Латушко накануне выборов в состав организации выразил признательность за оказываемое содействие республике в областях сохранения и популяризации материального и нематериального наследия, культурного разнообразия, за сотрудничество по научным программам ЮНЕСКО.
По словам Латушко, в составе Исполнительного совета ЮНЕСКО Беларусь будет делать все для повышения роли этой организации и развития сотрудничества с ней и с другими ее членами.
ЮНЕСКО - организация при ООН, которая отвечает за международное сотрудничество в области культуры, образования и науки.
Исполнительный совет ЮНЕСКО - руководящий орган организации, состоящий из 58 государств-членов и избираемый сроком на 4 года. Беларусь, являясь членом ЮНЕСКО с 1954 года, избрана в ее руководящий орган в пятый раз.
Напомним, что в октябре Трамп
Фото: Reuters
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Беларусь заняла первое место по количеству голосов, отданных за страны, желающие войти в состав Исполнительного совета ЮНЕСКО.
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