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Человек-сова: подросток из Пакистана поворачивает голову на 180°
09.11.2017 10:43 — Разное | Sputnik Беларусь
Житель пакистанского города Карачи Мухаммед Самир способен поворачивать голову на 180 градусов при помощи рук. По его словам, это не врожденный дар, а результат многолетних тренировок. Такой трюк он в шестилетнем возрасте увидел в одном из голливудских фильмов и решил научиться делать так же.
Мама подростка была против экспериментов сына и пыталась запретить ему тренироваться, но позже смирилась и признала способность "божьим даром".
Мальчик бросил школу после того, как его отец заболел, и сейчас выступает в составе танцевальной группы Dangerous Boys ("Опасные мальчики"), чтобы материально поддержать свою семью.
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Необычной способностью поворачивать голову на 180 градусов обладает 14-летний пакистанец. Смотрите на видео, как у него это получается.
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