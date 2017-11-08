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Человек-сова: подросток из Пакистана поворачивает голову на 180°

09.11.2017 10:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Житель пакистанского города Карачи Мухаммед Самир способен поворачивать голову на 180 градусов при помощи рук. По его словам, это не врожденный дар, а результат многолетних тренировок. Такой трюк он в шестилетнем возрасте увидел в одном из голливудских фильмов и решил научиться делать так же.

Мама подростка была против экспериментов сына и пыталась запретить ему тренироваться, но позже смирилась и признала способность "божьим даром".

Мальчик бросил школу после того, как его отец заболел, и сейчас выступает в составе танцевальной группы Dangerous Boys ("Опасные мальчики"), чтобы материально поддержать свою семью.

 
 
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Необычной способностью поворачивать голову на 180 градусов обладает 14-летний пакистанец. Смотрите на видео, как у него это получается.

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