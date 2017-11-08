Белорусские полярники стартуют в Антарктиду

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В состав 10-й белорусской антарктической экспедиции включены семь ученых и специалистов, сообщил журналистам начальник экспедиции, заместитель главы Республиканского центра полярных исследований Алексей Гайдашов.

8 ноября в Институте истории Национальной академии наук (НАН) Гайдашов и другие полярники выступили на публичной лекции «Беларусь: 10 лет в Антарктиде» в рамках проекта «Наука вне себя» молодежного образовательного центра «Фиальта» и Центральной научной библиотеки НАН, пишет БелаПАН.

Основной груз белорусской экспедиции загрузили на борт российского научно-исследовательского судна «Академик Федоров» в Санкт-Петербурге. В порту немецкого Бремерхафена судно дозагрузили горючим и продуктами глубокой заморозки для белорусских полярников. Сейчас корабль плывет в Кейптаун (ЮАР).

По словам Гайдашова, в этом году было решено разделить полярников на две группы и доставить их в Антарктиду раздельно. 13 ноября первая группа вылетит в Кейптаун. Из этого города на грузовом самолете их доставят на российскую антарктическую станцию «Новолазаревская», а оттуда еще одним рейсом до точки базирования белорусской экспедиции около горы Вечерней в районе холмов Тала в Восточной Антарктиде.

«Обычно экспедиция непосредственно на континенте продолжается до четырех месяцев. Однако в этот раз мы сможем увеличить срок своего пребывания на месяц и уделить больше внимания научным исследованиям и подготовительным инженерно-техническим работам», — пояснил замглавы Республиканского центра полярных исследований.

Вторая вылетит в Кейптаун 24 ноября. Там они присоединятся к российской антарктической экспедиции и поплывут в Антарктиду на борту «Академика Федорова». У горы Вечерней судно разгрузят 14-17 декабря.

«На этот сезон запланированы научные исследования по пяти направлениям государственной антарктической программы, — сообщил Гайдашов. — Есть несколько направлений, по которым в ближайшие годы можно ожидать определенных прорывов, им будет уделяться особое внимание: микробиология, подспутниковое наблюдение в интересах национальной космической программы, геофизический мониторинг, геологические изыскания. Большая программа намечена по изучению аэрозольно-газового состава атмосферы, мониторингу озонового слоя».

Участники 10-й экспедиции будут работать в Антарктиде до конца февраля — середины марта 2018 года.