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БелАЭС успешно прошла стресс-тесты

09.11.2017 11:21 — Разное | Ежедневник  
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БелАЭС успешно прошла стресс-тесты

sb.by

Белорусская атомная электростанция успешно прошла стресс-тесты, заявила в среду в пресс-центре Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзор) Ольга Луговская.

Беларусь провела стресс-тесты строящейся АЭС в декабре 2016 года. С мая этого года материалы были предоставлены Госатомнадзору — ведомство готовило национальный доклад на протяжении нескольких месяцев.

"По оценкам регулирующего органа (Госатомнадзора) и межведомственной рабочей группы, Белорусская АЭС устойчива к возникновению исходных событий, произошедших на АЭС "Фукусима", — заявила Луговская.

Эксперты пришли к выводу, что системы безопасности БелАЭС разработаны с учетом всесторонне рассмотренных внешних событий. Сооружения спроектированы и возведены в соответствии со строжайшими нормами безопасности, сообщает belta.by

Первый энергоблок Белорусской АЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй — через год. Неоднократно и международные эксперты, и белорусские власти подчеркивали: строится станция с соблюдением всех норм и требований. Проверяли строительство и представители МАГАТЭ.

Напомним, что Белорусская АЭС, которая строится рядом с городом Островец в Гродненской области, будет состоять из двух энергоблоков российского проекта ВВЭР-1200 суммарной электрической мощностью до 2400 мегаватт. Для ее строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения "3 плюс" с улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующий самым современным, так называемым постфукусимским, нормам безопасности, требованиям природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства.

Планируется, что ядерное топливо будет завезено на БелАЭС в конце 2018 года.

На первом блоке БелАЭС установлен корпус реактора, который изначально предназначался для второго энергоблока. Замена оборудования была произведена из-за нештатного инцидента летом 2016 года, когда во время перемещения корпус первого реактора соскользнул по стропам по касательной и соприкоснулся с землей. Тогда Росатом подчеркивал, что корпус поврежден не был, но по настоянию белорусской стороны российские атомщики согласились заменить корпус реактора.

 
 
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Белорусская атомная электростанция успешно прошла стресс-тесты, заявила в среду в пресс-центре Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС...

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