МЧС: обвал грунта стал причиной гибели рабочего в Гродненском районе

Несоблюдение техники безопасности при проведении земляных работ вновь привело к трагедии. 8 ноября примерно в 14.30 в центр оперативного управления Гродненского областного управления МЧС поступило сообщение о том, что в деревне Усово Гродненского района при копании колодца питьевой воды произошел обвал грунта .

"Прибывшие к месту происшествия спасатели установили, что на глубине 4 метров от поверхности земли без признаков жизни находится мужчина. По предварительной информации, бригада из трёх человек занималась устройством колодца питьевой воды на частном подворье. Работы велись без применения бетонных колец", — рассказала Живолевская.

Под слоем земли оказался 32-летний рабочий. Для того, чтобы его извлечь из-под завала, использовался экскаватор. Тело мужчины было поднято на поверхность работниками МЧС. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются, на месте работают следователи.

МЧС еще раз напоминает о необходимости чёткого соблюдения технологии проведения земляных работ и требований техники безопасности во избежание подобных ситуаций.

Комментарий официального представителя Гродненского областного УМЧС Натальи Живолевской слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.