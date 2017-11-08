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МЧС: обвал грунта стал причиной гибели рабочего в Гродненском районе

09.11.2017 11:24 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Несоблюдение техники безопасности при проведении земляных работ вновь привело к трагедии. 8 ноября примерно в 14.30 в центр оперативного управления Гродненского областного управления МЧС поступило сообщение о том, что в деревне Усово Гродненского района при копании колодца питьевой воды произошел обвал грунта

МЧС: обвал грунта стал причиной гибели рабочего в Гродненском районе
© YouTube / МЧС Беларуси
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"Прибывшие к месту происшествия спасатели установили, что на глубине 4 метров от поверхности земли без признаков жизни находится мужчина. По предварительной информации, бригада из трёх человек занималась устройством колодца питьевой воды на частном подворье. Работы велись без применения бетонных колец", — рассказала Живолевская.

Под слоем земли оказался 32-летний рабочий. Для того, чтобы его извлечь из-под завала, использовался экскаватор. Тело мужчины было поднято на поверхность работниками МЧС. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются, на месте работают следователи.

МЧС еще раз напоминает о необходимости чёткого соблюдения технологии проведения земляных работ и требований техники безопасности во избежание подобных ситуаций.

Комментарий официального представителя Гродненского областного УМЧС Натальи Живолевской слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Подробности несчастного случая в Гродненском районе, в результате которого под завалом грунта в 4-метровом колодце погиб 32-летний мужчина, на радио Sputnik Беларусь...

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