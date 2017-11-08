Беларусь надеется на единый визовый режим с Россией до конца 2017 года





Начальник Департамента гражданства и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун рассказал 8 ноября о едином визовом режиме Беларуси и России, по которому на днях состоялся очередной раунд консультаций между ответственными ведомствами двух стран.

"Работа над соглашением о взаимном признании виз между Беларусью и Россией идет, и вполне реально, что оно будет подписано до конца 2017 года", – заявил чиновник МВД в интервью белорусской службе Радио "Свобода ".

Алексей Бегун сообщил, что соглашение о едином визовом режиме Беларуси и России будет касаться только тех стран, с которыми у них одинаковый визовый режим. Тогда человек может въехать, например, на территорию Беларуси только с российской визой в паспорте или человек с видом на жительство в Беларуси сможет въехать без визы в Россию (например, граждане Грузии).

А вот те иностранцы из 80 стран света, которые посещают Беларусь по 5-дневному безвизовому режиму, поехать в Россию не смогут, то есть прилетевший в Беларусь по безвизу иностранец в Россию без российской визы попасть не сможет.