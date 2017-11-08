Гайдукевич: разрыв дипотношений всегда предшествовал объявлению войны

Поправка №595 в закон о реинтеграции Донбасса внесена на рассмотрение Верховной рады Украины, что говорит о возможном разрыве дипломатических отношений Украины с Россией в течение ближайших 3-х месяцев.



© Sputnik/ Сергей Пушкин Палагин: в Украине уже стало привычкой во всем обвинять Россию

Первый заместитель председателя Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич в беседе на радио Sputnik Беларусь выразил надежду на то, что такое кардинальное решение украинской стороной принято не будет.

"Надеюсь, что этого не будет, и понимаю, почему даже президент Украины против. Разрыв дипломатических отношений — это мера, которая всегда предшествует объявлению войны. Это следующий шаг, потом уже ничего в дипломатии нету, мы же знаем историю", — сказал Гайдукевич.

Какие бы не были конфронтации между странами, разрыв дипломатических отношений — это крайняя мера, которая применяется очень редко, подчеркнул политик.

"Такой шаг никак не будет способствовать урегулированию конфликта, который есть сейчас на территории Украины, а наоборот, поспособствует его обострению. Минские соглашения не будут выполняться, и тот план, который мировым сообществом утвержден, и Украина его поддержала, не будет выполняться, и ничего хорошего из этого не выйдет", — считает Гайдукевич.

Кроме того, политик видит в такой инициативе, в основном, попытку привлечь к проблемам Украины большее внимание со стороны европейского сообщества и США.

Тем временем, в Кремле вопрос о разрыве дипломатических отношений Москвы и Киева считают суверенным делом Украины, Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . В то же время, по словам Пескова, если официальный Киев все-таки пойдет на этот шаг, то пострадают интересы украинцев и россиян.

Комментарий первого заместителя председателя ЛДПБ Олега Гайдукевича слушайте на радио Sputnik Беларусь.