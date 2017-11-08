ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Иоффе: воевать с мертвыми возмутительно

09.11.2017 12:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 9 ноя — Sputnik. Закон, который позволяет сносить советские памятники в Польше, вызывает возмущение, заявил в МПЦ Sputnik доктор исторических наук Эммануил Иоффе.

Иоффе: воевать с мертвыми возмутительно
© Sputnik/ Алексей Витвицкий
Война с памятниками в Польше: победителей не будет

По его словам, при освобождении Польши от нацистов погибли 600 тысяч сынов и дочерей советского народа.

"Возмутительно воевать с памятниками мертвым освободителям", — заявил профессор Иоффе.

Ученый напомнил, что в Польше также в годы Второй мировой войны погиб наибольший процент еврейского населения. Общая цифра уничтоженных евреев составляет порядка 3 миллионов человек.

"В Белостокском воеводстве в местечке Едвабно поляки, не дожидаясь прихода нацистов, согнали евреев в сарай и сожгли. Польский президент Александр Квасневский на коленях просил прощения у еврейского народа", — напомнил белорусский историк.

По его словам, вызывает удивление безразличие общества в Украине, когда героями объявляют Шухевича и Бандеру. Это люди, чьи единомышленники уничтожали в годы войны евреев.

Также недавно в Украине отмечали юбилей дивизии "Галичина". Все эти факты, по словам Эммануила Иоффе, вызывают возмущение.

В Польше 21 октября вступил в силу закон, согласно которому, можно сносить советские памятники. Данная норма затронет порядка 450 монументов по всей стране. В том числе 230 памятников освобождавшей Польшу от нацистов Красной армии.

Вместе с тем, данная норма не затронет кладбища, где погребены советские воины. На памятниках будут демонтированы серп и молот, но это не коснется красной звезды.

Данный законопроект инициировала верхняя палата польского парламента – Сенат.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Демонтаж советских памятников в Польше вызывает негативную реакцию у ученых историков.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
З’явіліся фотаздымкі з месца, дзе падчас капання калодзежу засыпала мужчыну
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика