Иоффе: воевать с мертвыми возмутительно

МИНСК, 9 ноя — Sputnik. Закон, который позволяет сносить советские памятники в Польше, вызывает возмущение, заявил в МПЦ Sputnik доктор исторических наук Эммануил Иоффе.



© Sputnik/ Алексей Витвицкий Война с памятниками в Польше: победителей не будет

По его словам, при освобождении Польши от нацистов погибли 600 тысяч сынов и дочерей советского народа.

"Возмутительно воевать с памятниками мертвым освободителям", — заявил профессор Иоффе.

Ученый напомнил, что в Польше также в годы Второй мировой войны погиб наибольший процент еврейского населения. Общая цифра уничтоженных евреев составляет порядка 3 миллионов человек.

"В Белостокском воеводстве в местечке Едвабно поляки, не дожидаясь прихода нацистов, согнали евреев в сарай и сожгли. Польский президент Александр Квасневский на коленях просил прощения у еврейского народа", — напомнил белорусский историк.

По его словам, вызывает удивление безразличие общества в Украине, когда героями объявляют Шухевича и Бандеру. Это люди, чьи единомышленники уничтожали в годы войны евреев.

Также недавно в Украине отмечали юбилей дивизии "Галичина". Все эти факты, по словам Эммануила Иоффе, вызывают возмущение.

В Польше 21 октября вступил в силу закон, согласно которому, можно сносить советские памятники. Данная норма затронет порядка 450 монументов по всей стране. В том числе 230 памятников освобождавшей Польшу от нацистов Красной армии.

Вместе с тем, данная норма не затронет кладбища, где погребены советские воины. На памятниках будут демонтированы серп и молот, но это не коснется красной звезды.

Данный законопроект инициировала верхняя палата польского парламента – Сенат.