МВФ констатировал рост белорусской экономики





Тем не менее, накопление факторов уязвимости, связанных с проводимой в прошлом экономической политикой, сделало Беларусь восприимчивой к шокам.

После двух лет рецессии в экономике Республики Беларусь наблюдается восстановление роста, которому способствуют улучшенная бюджетно-налоговая и денежно-кредитная политика, усиление внутреннего спроса, а также более благоприятные внешние условия.

Об этом заявил глава миссии МВФ по Беларуси Питер Долман по итогам работавшей в Беларуси с 26 октября по 10 ноября плановой миссии в рамках ежегодных консультаций по статье IV.



По словам Питера Долмана, после заключения соглашения с Российской Федерацией по условиям поставок энергоносителей и финансированию и выпуска евробондов в середине 2017 года давление в части внешнего финансирования на ближайшую перспективу ослабилось.

«Тем не менее, возросшие факторы уязвимости делают экономику Республики Беларусь восприимчивой к шокам. Формирующиеся под влиянием государства перекосы в распределении ресурсов по-прежнему ведут к снижению экономической эффективности и созданиюбольших квазифискальных обязательств, оказывая давление на денежно-кредитную и бюджетно-налоговую политику и ограничивая среднесрочные перспективы экономического роста. Официальным органам настоятельно рекомендуется использовать нынешнее восстановление экономического роста и улучшение внешних условий для реализации углубленных и ускоренных институциональных и структурных реформ, чтобы заложить основы для повышения темпов экономического роста при одновременном сокращении факторов уязвимостии сохранении стабильности», - отметил Питер Долман.

По его словам, наблюдается циклическое восстановление экономического роста. После падения реального ВВП на 6,4 процента нарастающим итогом за период 2015-16 годов в 2017 году под влиянием повышения чистого экспорта и восстановления внутреннего спроса, в частности потребления (вследствие повышения заработной платы и потребительского кредитования),ожидается рост реального ВВП в размере 1,7 процента. В среднесрочной перспективе темпы экономического роста повысятся примерно до 2 процентов, причем рост будетограничиваться негативными демографическими тенденциями, вялой конъюнктурой кредитного рынка иотставанием производительности и конкурентоспособности. Ожидается замедление годовой инфляции в целом в соответствии с целями, поставленными официальными органами.

Миссия МВФ рекомендует проведение реформ реального сектора более быстрыми темпами для повышения устойчивости экономики к шокам и улучшения перспектив роста и конкурентоспособности. В частности:

· Принять комплексную стратегию значительного увеличения эффективности ГП и уменьшения давления квазифискальных факторов. Это включает в себя совершенствование корпоративного управления и надзора за ГП, дальнейшее ужесточение бюджетных ограничений путем сокращения директивного кредитования и субсидий с целью стимулирования совершенствования и модернизации ГП, установление четких критериев для сохранения государственной собственности или приватизации, ликвидацию нежизнеспособных предприятий, наращивание потенциала для мониторинга и оценки рисков ГП.

· Продолжить и углубить работу по устранению препятствий для роста частного сектора, развитию конкуренции, в том числе в сельскохозяйственном секторе, и по дальнейшей либерализации цен.

· Отменить целевой показатель по ежемесячной заработной плате, который должен быть достигнут к концу 2017 года, вместо чего позволить предприятиям корректировать заработную плату в зависимости от производительности труда. Достижение текущей цели по заработной плате приведет к значительному увеличению затрат на оплату труда, которые ослабленный корпоративный сектор не в состоянии нести. Налог на социальное иждивенчество следует отменить.

· Скорректировать тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения, снижать затраты, достичь уровня полного возмещения затрат в течение двух лет. Это позволит устранить политику перекрестного субсидирования, которая обременяет предприятия и допускает неэффективное использование.. В более широком смысле для смягчения последствий реструктуризации ГП следует модернизировать систему социальной поддержки, в том числе систему поддержки безработных.

В целях обеспечения устойчивости государственного долга миссия рекомендует продолжить консолидацию бюджета в 2018-2019 годах с одновременным совершенствованием бюджетно-налоговой политики.