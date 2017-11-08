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В Японии произошло землетрясение

09.11.2017 12:17 — Разное | Ежедневник  
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В Японии произошло землетрясение

У японского вулканического острова Хатидзе в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,1.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км, передает сообщение национального метеорологического управления Японии ТАСС.

Угроза цунами не объявлена, информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало.

Напомним, в конце октября на Чукотке произошло землетрясение магнитудой 4,8.

 
 
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У японского вулканического острова Хатидзе в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,1.

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