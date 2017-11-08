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В Японии произошло землетрясение
09.11.2017 12:17 — Разное | Ежедневник
У японского вулканического острова Хатидзе в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,1.
Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км, передает сообщение национального метеорологического управления Японии
Угроза цунами не объявлена, информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало.
Напомним, в конце октября на Чукотке произошло землетрясение магнитудой 4,8.
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У японского вулканического острова Хатидзе в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,1.
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