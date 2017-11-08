МИНСК, 9 ноя – Sputnik. Движение грузового автотранспорта временно приостановлено в международном пункте пропуска "Бобровники" на польско-белорусской границе, сообщили Sputnik в Государственном таможенном комитете Беларуси.

Ограничения движения, по информации ГТК, действуют с 12:30 до 17:30 четверга 9 ноября.

"Таможенной службой Республики Польша проводится ремонт асфальтобетонного покрытия полос движения", – сообщили в ГТК.

Там также уточнили, что в связи с этим движение грузового транспорта на въезд в Польшу приостановлено примерно на пять часов.

В комитете попросили перевозчиков учитывать эту информацию при выборе маршрута для пересечения белорусско-польской границы.

По информации Государственного пограничного комитета, в настоящее время в ПП "Берестовица" есть небольшая очередь из легковых авто – на выезд в Польшу стоят 10 машин, очередей фур нет.