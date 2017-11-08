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Видеомост к 100-летию Октябрьской революции

09.11.2017 12:58 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Октябрьская революция считается одним из крупнейших политических событий XX века, повлиявших на дальнейший ход всемирной истории. Современники до сих пор не могут дать однозначную оценку самому событию и последовавшим за ней процессам. Многие аспекты этого события остаются нераскрытыми.

Участники видеомоста обсудят современное движение коммунистических сил на пространстве СНГ, общественно-политическую ситуацию на территории Содружества и отношение к правам трудящихся.

Участники в Минске:

  • доктор философских наук, профессор Павел КИКЕЛЬ.

В Астане:

  • почетный секретарь ЦК Коммунистической народной партии Казахстана, депутат Мажилиса Владислав КОСАРЕВ.

В Бишкеке:

  • первый секретарь ЦК коммунистической партии Кыргызстана, председатель народного движения "За союз и братство народов" Клара АЖЫБЕКОВА.

В Кишиневе:

  • доктор исторических наук Петр ШОРНИКОВ.

В Москве:

  • историк, доктор исторических наук, член Российского военно-исторического общества и Скобелевского комитета Руслан ГАГКУЕВ;
  • писатель, публицист, политический обозреватель Петр РОМАНОВ.

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в пятницу, 10 ноября, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

Аккредитация:

E-mail: p.antonov@sputniknews.com;
Тел.:  +375 17 237 83 65;
Моб.: +375 29 550 06 31.

Отправьте заявку на p.antonov@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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В пятницу, 10 ноября, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет видеомост Минск – Астана – Бишкек – Кишинев – Москва, приуроченный к 100-летию...

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