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Видеомост к 100-летию Октябрьской революции
09.11.2017 12:58 — Разное | Sputnik Беларусь
Октябрьская революция считается одним из крупнейших политических событий XX века, повлиявших на дальнейший ход всемирной истории. Современники до сих пор не могут дать однозначную оценку самому событию и последовавшим за ней процессам. Многие аспекты этого события остаются нераскрытыми.
Участники видеомоста обсудят современное движение коммунистических сил на пространстве СНГ, общественно-политическую ситуацию на территории Содружества и отношение к правам трудящихся.
Участники в Минске:
В Астане:
В Бишкеке:
В Кишиневе:
В Москве:
Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в пятницу, 10 ноября, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.
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В пятницу, 10 ноября, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет видеомост Минск – Астана – Бишкек – Кишинев – Москва, приуроченный к 100-летию...
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