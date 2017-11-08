Видеомост к 100-летию Октябрьской революции

Октябрьская революция считается одним из крупнейших политических событий XX века, повлиявших на дальнейший ход всемирной истории. Современники до сих пор не могут дать однозначную оценку самому событию и последовавшим за ней процессам. Многие аспекты этого события остаются нераскрытыми.

Участники видеомоста обсудят современное движение коммунистических сил на пространстве СНГ, общественно-политическую ситуацию на территории Содружества и отношение к правам трудящихся.

Участники в Минске:

доктор философских наук, профессор Павел КИКЕЛЬ.

В Астане:

почетный секретарь ЦК Коммунистической народной партии Казахстана, депутат Мажилиса Владислав КОСАРЕВ.

В Бишкеке:

первый секретарь ЦК коммунистической партии Кыргызстана, председатель народного движения "За союз и братство народов" Клара АЖЫБЕКОВА.

В Кишиневе:

доктор исторических наук Петр ШОРНИКОВ.

В Москве:

историк, доктор исторических наук, член Российского военно-исторического общества и Скобелевского комитета Руслан ГАГКУЕВ;

писатель, публицист, политический обозреватель Петр РОМАНОВ.

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в пятницу, 10 ноября, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

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