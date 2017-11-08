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Видеомост, посвященный Всемирному дню молодежи
09.11.2017 12:55 — Разное | Sputnik Беларусь
10 ноября отмечается Всемирный день молодежи, который установлен в честь основания Всемирной федерации демократической молодежи (ВФДМ). Это событие произошло на проходившей 29 октября — 10 ноября 1945 года в Лондоне Всемирной конференции молодежи.
Эта историческая конференция была созвана по инициативе Всемирного совета молодежи, который был создан во время Второй мировой войны для борьбы с фашизмом.
Самым известным мероприятием, проводимым ВФДМ, является фестиваль молодежи и студентов. Россия трижды была страной — хозяйкой фестиваля. 6-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов прошел в Москве в 1957 году. Также Москва принимала 12-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов летом 1985 года.
В октябре 2017 года 19-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов прошел в российском городе Сочи под лозунгом "За мир, солидарность и социальную справедливость, мы боремся против империализма — уважая наше прошлое, мы строим наше будущее!", собрав 25 тысяч участников из более 180 стран мира. ВФМС 2017 стал отправной точкой нового формата молодежного взаимодействия на международной площадке. После проведения ВФМС участники фестиваля видят необходимость сохранения формата личностного взаимодействия, определяя себя как некую команду будущего — Future Team.
Участники в Минске:
Участники в Москве:
Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в пятницу, 10 ноября, в 13:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.
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В пятницу, 10 ноября, в 13:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет видеомост Минск – Москва, посвященный Всемирному дню молодежи.
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