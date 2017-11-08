Видеомост, посвященный Всемирному дню молодежи

10 ноября отмечается Всемирный день молодежи, который установлен в честь основания Всемирной федерации демократической молодежи (ВФДМ). Это событие произошло на проходившей 29 октября — 10 ноября 1945 года в Лондоне Всемирной конференции молодежи.

Эта историческая конференция была созвана по инициативе Всемирного совета молодежи, который был создан во время Второй мировой войны для борьбы с фашизмом.

Самым известным мероприятием, проводимым ВФДМ, является фестиваль молодежи и студентов. Россия трижды была страной — хозяйкой фестиваля. 6-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов прошел в Москве в 1957 году. Также Москва принимала 12-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов летом 1985 года.

В октябре 2017 года 19-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов прошел в российском городе Сочи под лозунгом "За мир, солидарность и социальную справедливость, мы боремся против империализма — уважая наше прошлое, мы строим наше будущее!", собрав 25 тысяч участников из более 180 стран мира. ВФМС 2017 стал отправной точкой нового формата молодежного взаимодействия на международной площадке. После проведения ВФМС участники фестиваля видят необходимость сохранения формата личностного взаимодействия, определяя себя как некую команду будущего — Future Team.

Участники в Минске:

руководитель Центрального совета молодежного социально-культурного общественного объединения "Русь молодая" Сергей ЛУЩ;

руководитель молодежной секции координационного совета российских соотечественников в Беларуси Петр КАПЛЯ;

председатель молодежной палаты при Минском городском совете народных депутатов Егор МАКАРЕВИЧ;

молодежный координатор ВОО "Русский дом" г. Витебск Александр ПИЛЕЦКИЙ;

участник ВФМС, пресс-секретарь Национального олимпийского комитета Республики Беларусь Виктория МЕННАНОВА.

Участники в Москве:

руководитель дирекции по работе с участниками и международному взаимодействию ВФМС Виталий СОЛОНЕЦКИЙ;

помощник руководителя Федерального агентства по делам молодежи Денис ЗАВАРЗИН;

начальник управления гуманитарного сотрудничества и молодежной политики Россотрудничества Ольга ЕВКО;

член президиума Национального подготовительного комитета России, лидер общероссийского общественного движения "Социал-демократический союз молодежи Справедливая сила" Илья СВИРИДОВ;

координатор по работе со странами СНГ Дирекции ВФМС, заместитель председателя Молодежного парламента при Государственной думе Федерального собрания Российской Федерации Елена ЕРАКИНА.

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в пятницу, 10 ноября, в 13:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

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