Проверено на себе: легко ли обмануть детектор лжи

Когда тебе говорят не думать о зеленой обезьяне, ты, наверняка, начнешь думать именно о ней. Эта мысль останется в голове, и когда у тебя спросят, думал ли ты когда-нибудь о цветном примате, ты не сможешь эффективно соврать, поскольку организм так или иначе отреагирует на знакомую информацию. Именно так простыми словами можно объяснить принцип работы детектора лжи.

Чтобы проверить, легко ли обмануть полиграф и не выдать себя, корреспондент Sputnik Ирина Петрович прошла тестирование у специалиста-полиграфолога с более чем 15-летним опытом работы, председателя общественного объединения "Полиграф", сотрудника Центра специальной подготовки Владимира Князева.

По легенде корреспондент украла определенную сумму денег, которую знает только их хозяин и вор. Реакция на цифру, которая составляет сумму, поможет выявить причастность или непричастность к преступлению. На каждое называемое специалистом число "подозреваемая" давала отрицательный ответ.

Проходить детектор лжи немного волнительно, даже если ты знаешь, что невиновен. Все эти датчики, невозможность пошевелиться и сама атмосфера не дают расслабиться. Однако эта общая напряженность никак не отражается на результатах теста, любой опытный полиграфолог предупреждает об этом еще до начала теста.

Получилось ли обмануть детектор лжи, смотрите на видео.

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