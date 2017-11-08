Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН принял консенсусом резолюцию "Улучшение координации усилий по борьбе с торговлей людьми", инициированную Беларусью.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В ООН поддержали белорусскую резолюцию по улучшению усилий в борьбе с торговлей людьми Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН принял консенсусом резолюцию "Улучшение координации усилий по борьбе с торговлей людьми", инициированную Беларусью.

В ней отражены последние основные глобальные тенденции в этой сфере, включая ряд региональных и международных инициатив, а также новые вызовы, с которыми сталкивается мировое сообщество в борьбе с торговлей людьми. В частности, в документе отмечается влияние информационно-коммуникационных технологий и интернета на распространение масштабов данного вида преступлений, сообщает. Государства - члены ООН поддержали предложение Беларуси провести заседание на уровне руководителей межучрежденческой координационной группы по борьбе с торговлей людьми (ИКАТ) ввиду необходимости в более слаженной работе группы с активным вовлечением в ее деятельность всех членов ИКАТ. Резолюция призывает государства к более тесной координации национальных механизмов в борьбе с торговлей людьми. В связи с этим в документе содержится призыв к УНП ООН обеспечить сбор информации по данному вопросу и сделать ее доступной всем государствам. Соавторами белорусской резолюции стали 70 государств из всех регионов мира, среди которых Австралия, Австрия, Израиль, Индия, Италия, Китай, Куба, Латвия, Мексика, Португалия, Россия, США, Филиппины, Япония.