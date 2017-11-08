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В ООН поддержали белорусскую резолюцию по улучшению усилий в борьбе с торговлей людьми
09.11.2017 12:51 — Разное | Ежедневник
Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН принял консенсусом резолюцию "Улучшение координации усилий по борьбе с торговлей людьми", инициированную Беларусью.В ней отражены последние основные глобальные тенденции в этой сфере, включая ряд региональных и международных инициатив, а также новые вызовы, с которыми сталкивается мировое сообщество в борьбе с торговлей людьми. В частности, в документе отмечается влияние информационно-коммуникационных технологий и интернета на распространение масштабов данного вида преступлений, сообщает
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Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН принял консенсусом резолюцию "Улучшение координации усилий по борьбе с торговлей людьми", инициированную Беларусью.
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