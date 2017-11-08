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Курс биткоина стремительно растет

09.11.2017 10:41 — Разное | БДГ  
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Курс биткоина повысился до 7,8 тысячи долларов, побив свой прежний рекорд.

По словам экспертов, самая популярная в мире криптовалюта стала стремительно расти в связи с вестью об отказе разработчиков менять его программный код (протокола SegWit2x) и увеличивать размер блока до 2 Мб. Изменения кода, по их словам, могут привести к разделению сообщества и стать препятствием для роста криптовалюты».

Таким образом, по состоянию на 21:08 мск среды капитализация биткоина достигла 124 миллиардов долларов.

Предыдущий максимум биткоина был зафиксирован в понедельник, 6 ноября: за одну единицу криптовалюты предлагалось 7,5 тыс. долларов.

Сумму 7,8 тысячи долларов за биткоин предложили на бирже Bitfinex, передает Life.

Напомним, ранее в Нацбанке Беларуси заявили, что регулятор не рассматривает расчеты в криптовалюте.

Позже в БВФБ сообщили, что с 15 ноября на Белорусской валютно-фондовой бирже любой гражданин сможет торговать валютой. Биржа заявила также, что готова стать криптобиржей и уже начинает работать с технологией блокчейн.

Справка БДГ

Биткоин (криптовалюта) – это виртуальная валюта, существующая только в интернете в виде цифрового секретного кода. Криптовалюта независима ни от какого регулятора и не подвержена дефолтам. Наиболее распространенной криптовалютой считается биткоин. Платежи биткоинами переводятся без посредников-платежных систем (Виза, Мастерард) напрямую продавцу.

Все операции в криптовалюте фиксируются в блокчейне – специальной базе данных, где можно увидеть каждый счет, но никак на него повлиять невозможно. Система блокчейна уже используется крупными компаниями в сфере логистики, бухгалтерии, промышленности.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Курс биткоина повысился до 7,8 тысячи долларов, побив свой прежний рекорд.

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