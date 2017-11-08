9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси осваивают технологию электронно-лучевой 3D-печати, сообщил сегодня на пресс-конференции директор Физико-технического института НАН Беларуси Виталий Залесский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы осваиваем технологию электронно-лучевой 3D-печати из проволоки. Таким способом можно достаточно просто и быстро изготавливать детали размером до 1 м. Мы пока в начале пути, но уже есть первые результаты", - сказал Виталий Залесский.

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