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Тунеядцы будут платить "по полной" за льготируемые государством услуги
09.11.2017 13:28 — Разное | Ежедневник
Согласно обновленной версии декрета №3 «О содействии занятости», белорусы-«тунеядцы» должны возмещать полную стоимость льготируемых государством услуг.
Об этом сегодня заявила в парламенте министр труда и социальной защиты Ирина Костевич. Глава Минтруда отметила, что проект декрета №3 сейчас находится на рассмотрении в Администрации президента. Он предусматривает, что в Беларуси социальных иждивенцев обяжут возмещать полную стоимость льготируемых государством услуг.
По словам Ирины Костевич, обновленная версия декрета направлена в первую очередь на содействие и стимулирование занятости, на активную политику занятости по отношению к людям, которые хотят работать. Также с помощью этого документа планируется вывести из тени тех, кто занимается скрытой занятостью, сообщает
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Согласно обновленной версии декрета №3 «О содействии занятости», белорусы-«тунеядцы» должны возмещать полную стоимость льготируемых государством услуг.
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