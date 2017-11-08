



Согласно обновленной версии декрета №3 «О содействии занятости», белорусы-«тунеядцы» должны возмещать полную стоимость льготируемых государством услуг.

Об этом сегодня заявила в парламенте министр труда и социальной защиты Ирина Костевич. Глава Минтруда отметила, что проект декрета №3 сейчас находится на рассмотрении в Администрации президента. Он предусматривает, что в Беларуси социальных иждивенцев обяжут возмещать полную стоимость льготируемых государством услуг.

По словам Ирины Костевич, обновленная версия декрета направлена в первую очередь на содействие и стимулирование занятости, на активную политику занятости по отношению к людям, которые хотят работать. Также с помощью этого документа планируется вывести из тени тех, кто занимается скрытой занятостью, сообщает telegraf.by .