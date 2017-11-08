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Тунеядцы будут платить "по полной" за льготируемые государством услуги

09.11.2017 13:28 — Разное | Ежедневник  
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Тунеядцы будут платить "по полной" за льготируемые государством услуги

Согласно обновленной версии декрета №3 «О содействии занятости», белорусы-«тунеядцы» должны возмещать полную стоимость льготируемых государством услуг.

Об этом сегодня заявила в парламенте министр труда и социальной защиты Ирина Костевич. Глава Минтруда отметила, что проект декрета №3 сейчас находится на рассмотрении в Администрации президента. Он предусматривает, что в Беларуси социальных иждивенцев обяжут возмещать полную стоимость льготируемых государством услуг.

 По словам Ирины Костевич, обновленная версия декрета направлена в первую очередь на содействие и стимулирование занятости, на активную политику занятости по отношению к людям, которые хотят работать. Также с помощью этого документа планируется вывести из тени тех, кто занимается скрытой занятостью, сообщает telegraf.by.

 
 
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Согласно обновленной версии декрета №3 «О содействии занятости», белорусы-«тунеядцы» должны возмещать полную стоимость льготируемых государством услуг.

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