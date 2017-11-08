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Латушко: избрание Беларуси в исполком ЮНЕСКО — это высокая оценка

09.11.2017 14:14 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Беларусь получила наибольшее количество голосов во время выборов в исполнительный комитет ЮНЕСКО — главный управляющий орган структуры, которая отвечает за вопросы развития культуры, образования и информации в мире, рассказал посол Беларуси во Франции Павел Латушко.

Латушко: избрание Беларуси в исполком ЮНЕСКО — это высокая оценка
© Sputnik/ Юлія Хвошч
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Голосование состоялось накануне, 8 ноября, в ходе Генеральной конференции на 39-й сессии в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.

"За нашу страну проголосовало 171 государство из 193-х, которые имели право голоса", — рассказал Латушко.

В исполком ЮНЕСКО входят представители 58 стран, которые избираются на четырехлетний срок. Беларусь является членом организации на протяжении 63-х лет — с 1954 года.

"Этот результат является свидетельством оценки мировым сообществом отношения Беларуси к вопросам культуры и образования. И Беларусь, разумеется,  будет делать все для развития организации ЮНЕСКО, для получения дополнительного опыта и для вклада в развитие гуманитарной сферы в мире", — отметил дипломат.

Как ранее сообщал Sputnik, Беларусь уже в пятый раз избирается исполком ЮНЕСКО — организации, способствующей межкультурному и гуманитарному диалогу между странами.

 
 
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Посол Беларуси во Франции Павел Латушко прокомментировал избрание Беларуси в состав исполкома ЮНЕСКО и отметил, что результат голосования — это оценка того, как...

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