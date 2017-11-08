|
Латушко: избрание Беларуси в исполком ЮНЕСКО — это высокая оценка
09.11.2017 14:14 — Разное | Sputnik Беларусь
© Sputnik/ Юлія Хвошч
Голосование состоялось накануне, 8 ноября, в ходе Генеральной конференции на 39-й сессии в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.
"За нашу страну проголосовало 171 государство из 193-х, которые имели право голоса", — рассказал Латушко.
В исполком ЮНЕСКО входят представители 58 стран, которые избираются на четырехлетний срок. Беларусь является членом организации на протяжении 63-х лет — с 1954 года.
"Этот результат является свидетельством оценки мировым сообществом отношения Беларуси к вопросам культуры и образования. И Беларусь, разумеется, будет делать все для развития организации ЮНЕСКО, для получения дополнительного опыта и для вклада в развитие гуманитарной сферы в мире", — отметил дипломат.
Как ранее сообщал Sputnik, Беларусь уже в пятый раз избирается исполком ЮНЕСКО — организации, способствующей межкультурному и гуманитарному диалогу между странами.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Посол Беларуси во Франции Павел Латушко прокомментировал избрание Беларуси в состав исполкома ЮНЕСКО и отметил, что результат голосования — это оценка того, как...
|
Архив (Разное)
Комментарии