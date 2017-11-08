Латушко: избрание Беларуси в исполком ЮНЕСКО — это высокая оценка

Беларусь получила наибольшее количество голосов во время выборов в исполнительный комитет ЮНЕСКО — главный управляющий орган структуры, которая отвечает за вопросы развития культуры, образования и информации в мире, рассказал посол Беларуси во Франции Павел Латушко.



© Sputnik/ Юлія Хвошч Что нужно сделать, чтобы белорусская дуда попала в список ЮНЕСКО

Голосование состоялось накануне, 8 ноября, в ходе Генеральной конференции на 39-й сессии в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.

"За нашу страну проголосовало 171 государство из 193-х, которые имели право голоса", — рассказал Латушко.

В исполком ЮНЕСКО входят представители 58 стран, которые избираются на четырехлетний срок. Беларусь является членом организации на протяжении 63-х лет — с 1954 года.

"Этот результат является свидетельством оценки мировым сообществом отношения Беларуси к вопросам культуры и образования. И Беларусь, разумеется, будет делать все для развития организации ЮНЕСКО, для получения дополнительного опыта и для вклада в развитие гуманитарной сферы в мире", — отметил дипломат.

Как ранее сообщал Sputnik, Беларусь уже в пятый раз избирается исполком ЮНЕСКО — организации, способствующей межкультурному и гуманитарному диалогу между странами.