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Макей и Лавров обсудят взаимное признание виз

09.11.2017 14:23 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 ноя — Sputnik. Министры иностранных дел Беларуси и России обсудят вопрос подготовки проекта соглашения о взаимном признании виз на следующей неделе, сообщила в четверг журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Макей и Лавров обсудят взаимное признание виз
© Sputnik/ Мария Амелина
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Беларусь и Россия для подготовки проекта документа о взаимном признании виз и единого миграционного пространства создали специальные рабочие группы. Проект межправительственного соглашения главы МИД обсудят уже 14-15 ноября, когда руководитель белорусского внешнеполитического ведомства Владимир Макей посетит Москву.

"Оно (соглашение — Sputnik) признано создать правовую основу для пересечения российско-белорусской границы гражданами третьих стран", — пояснила Захарова.

Кроме того, главы МИД обсудят вопросы сотрудничества, график политических контактов между государствами, позиции по актуальным международным и региональным проблемам.

"По итогам переговоров планируется подписать программу согласованных действий в области внешней политики государств — участников Договора о создании Союзного государства на 2018-2019 годы, а также планы консультаций между МИД РФ и РБ на 2018 год", — сказала представитель российского внешнеполитического ведомства.

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Вопрос взаимного признания виз — один из самых острых вопросов сегодня между Беларусью и Россией. После введения республикой пятидневного "безвиза" Россия была вынуждена восстановить пограничную зону на границе с Беларусью и проводить проверки паспортов, поскольку граждане третьих стран пересекать внутреннюю границу Союзного государства сейчас не могут.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава МИД Беларуси посетит Москву для переговоров с российским коллегой 14-15 ноября.

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