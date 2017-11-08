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В Беларуси осваивают технологию электронно-лучевой 3D-печати

09.11.2017 13:40 — Разное | БелТА  
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В Беларуси осваивают технологию электронно-лучевой 3D-печати

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси осваивают технологию электронно-лучевой 3D-печати, сообщил сегодня на пресс-конференции директор Физико-технического института НАН Виталий Залесский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы осваиваем технологию электронно-лучевой 3D-печати из проволоки. Таким способом можно достаточно просто и быстро изготавливать детали размером до 1 м. Мы пока в начале пути, но уже есть первые результаты", - подчеркнул Виталий Залесский.

Директор Института порошковой металлургии НАН Беларуси Александр Ильющенко также рассказал о развитии технологий 3D-печати в Беларуси. "Технологии порошковой металлургии переживают второе рождение. Мы пересмотрели целый ряд технологий производства композиционных порошков узких фракций, смонтировали и запустили специализированное оборудование. Нами освоены технологии металлургической 3D-печати, которая позволяет получать высококачественные изделия из металлов и сплавов без применения традиционных методов", - отметил он.

Эти изделия используются в промышленности, в том числе в таких высокотехнологичных отраслях, как авиационная и космическая, а также в медицине. С помощью аддитивных технологий изготавливаются имплантаты для применения в травматологии, ортопедии и челюстно-лицевой хирургии.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси осваивают технологию электронно-лучевой 3D-печати, сообщил сегодня на пресс-конференции директор Физико-технического...

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