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Velcom начал строить сверхскоростную сеть GPON на окраине Минска

09.11.2017 14:34 — Разное | Ежедневник  
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Velcom начал строить сверхскоростную сеть GPON на окраине МинскаМинска">

Оператор связи velcom начал строительство высокоскоростной сети по технологии GPON в Боровлянах, Новой Боровой, поселках Лесной и Копище.

Выход за пределы Минска открывает новый этап развития услуг широкополосного интернет-доступа, рассказали в компании. Квартиры планируют подключать в первом квартале следующего года. Жители получат безлимитный интернет на высоких скоростях, цифровое телевидение, доступ к киноархивам, видеомониторинг и т.д. При этом оператор предложит новым абонентам специальные условия. Представители компании ведут переговоры с товариществами собственников поселка Боровляны.

«Чтобы проложить оптику в дом, оператору необходимо получить письменное разрешение со стороны товариществ собственников. Однако председатели не всегда идут навстречу операторам и по разным причинам не предоставляют доступ в здание. Подобная ситуация произошла у нас в Боровлянах. При этом сами жители могут инициировать подключение своего дома к сети velcom, лично обратившись к председателям товариществ или оставив заявку на нашем сайте», – рассказал заместитель директора по развитию сети «Велком АЦС» Владимир Протченко.

Напомним, что velcom занимается строительством фиксированной сети в Минске, областных и районных центрах. Для подключения используются технологии Ethernet и GPON. Строящиеся сейчас сети позволяют передавать данные на скорости до 2,4 Гбит/с.
 
Теги: Минск
 
 
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Оператор связи velcom начал строительство высокоскоростной сети по технологии GPON в Боровлянах, Новой Боровой, поселках Лесной и Копище.

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