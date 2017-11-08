Пьяный бесправник устроил гонки с ГАИ в Бресте

В минувшую среду, 8 ноября, около полуночи в дежурную часть поступило сообщение об автомобиле Opel Astra, за рулем которого, предположительно, был нетрезвый водитель. Сотрудники ГАИ отреагировали на звонок, прибыли на место и попытались остановить легковушку, подавая звуковые и световые сигналы, однако водитель на них не отреагировал, рассказали в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

На неоднократные требования инспекторов об остановке водитель реагировал ускорением, а потом и вовсе, уходя от погони, выехал на встречную полосу движения и создал опасную ситуацию для других участников дорожного движения.

Маршрут погони пролегал по улицам Московской, Пионерской и Янки Купалы. Преследовали водителя три экипажа ГАИ. Нарушителя удалось задержать на улице Гродненской.

В ходе проверки выяснилось, что находящийся за рулем 38-летний житель Видомля (Каменецкий район) не имел права управлять транспортными средствами и находился в состоянии алкогольного опьянения: освидетельствование показало 1,9 промилле. Несмотря на это, и нарушитель, и пассажир были пристегнуты ремнями безопасности. В отношении водителя составили семь административных протоколов.