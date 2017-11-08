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Американский аниматор нарисовал "самого милого в мире паука"

09.11.2017 15:17 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Слайс, который ранее принимал участие в создании таких анимационных фильмов, как "Зоотопия", "Холодное сердце" и "Город героев", создал видео с мохнатым паучком, которого назвал Лукасом, как своего племянника.

По словам аниматора, мальчик также озвучил паука, которого пользователи интернета уже назвали "самым милым в мире".

В комментариях на YouTube Слайсу уже предложили профинансировать серию мультиков про Лукаса. 

 
 
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Американский аниматор Джошуа Слайс нарисовал паука, который пользователи уже назвали "самым милым в мире". Смотрите на видео, как должен выглядеть паук, который...

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