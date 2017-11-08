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В Беларуси, Молдове и Кыргызстане нет открытых проявлений неонацизма

09.11.2017 15:10 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Участники видеомоста пришли к общему мнению о том, что в наших странах отсутствуют открытые проявления неонацизма и расизма.

В Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма 9 ноября эксперты из Кыргызстана, Молдовы и Беларуси обсудили вопросы противостояния неонацизму в наши дни.

При этом генеральный директор бишкекского аналитического центра "Восток-Запад" Дмитрий Орлов напомнил, что первые проявления неонацизма на постсоветском пространстве можно было наблюдать в Санкт-Петербурге.

Дмитрий Орлов сказал, что город пережил длительную блокаду в годы Великой Отечественной войны. Тем удивительнее тот факт, что именно там появились первые неонацисты.

По его словам, сейчас в России насчитывается порядка 20 тысяч активных участников неонацистских группировок. Однако случаев нападения на трудовых мигрантов из Азии фиксируется все меньше.

Кыргызстанский эксперт констатировал, что в стране невозможны проявления неонацизма как такового в силу того, что обществе сплочено общей историей и памятью.

Бытовой вандализм

В свою очередь председатель молдавского Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович констатировал, что "в Молдове сегодня отсутствуют явные проявления неонацизма, никаких факельных шествий в Кишиневе нет".

В Беларуси, Молдове и Кыргызстане нет открытых проявлений неонацизма
© Sputnik / Ирина Петрович
Иоффе: воевать с мертвыми возмутительно

Алексей Петрович рассказал, что в Молдове есть правые движения, которые поддерживаются Румынией. Крайне правые с одобрения молдавских военных возлагают цветы на кладбище, где захоронены румынские солдаты (Румыния в годы Великой Отечественной войны была сателлитом нацистской Германии – прим. от Sputnik).

По его словам, вызывают возмущение попытки уравнять нацистов и советскую власть. На государственном уровне обвиняют Гитлера и Сталина в развязывании Второй мировой войны.

"В Молдове попустительствуют бытовому вандализму. Памятники советским воинам рассыпаются на глазах", — добавил Алексей Петрович.

Русские чувствуют себя в Беларуси как дома

"В Беларуси в сравнении с нашими соседями положение благополучное. В стране нет открытых проявлений расизма и неонацизма", — заявил в МПЦ Sputnik доктор исторических наук Эммануил Иоффе.

По его словам, в Беларуси проведена большая работа по увековечиванию памяти, погибших в годы Великой Отечественной войны. Государство строит мемориал в Тростенце.

"В деревне Городец Молодеченского района местные жители на собственные средства установили памятник погибшим в годы войны евреям", — рассказал Эммануил Иоффе.

Ученый подчеркнул, что это не единичный для страны случай.

Вместе с тем белорусский историк отметил, что в стране нет проявлений дискриминации открытой. Ни в какой другой стране на постсоветском пространстве русские не могут чувствовать себя как дома, кроме как в Беларуси.

ООН 9 ноября внесла в календарь событий, как Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма.

С момента "хрустальной ночи", когда нацисты впервые начали массово истреблять еврейское население, прошло 79 лет.

Подробности — в видео Sputnik Беларусь.

 
 
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В мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь состоялся видеомост Минск – Бишкек – Кишинев на тему: "Неонацизм в наши дни — как бороться с проявлениями фашизма".

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