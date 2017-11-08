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Булавко: жизни офицеров, пострадавших в ДТП, ничто не угрожает
09.11.2017 15:40 — Разное | Sputnik Беларусь
На трассе Брест — Гродно
"В настоящий момент госпитализировано 10 офицеров. Вместе с тем их жизни и здоровью опасность не угрожает. Хочу сказать, что водитель достаточно опытный, около 30 лет стажа", — сообщил Булавко.
В Свислочскую районную больницу были доставлены все находившиеся в автобусе офицеры. В реанимационных мероприятиях никто из них не нуждался. У четверых переломы разных степеней тяжести. Обстоятельства происшедшего выясняются должностными лицами военного ведомства и соответствующих государственных структур.
Комментарий заместителя командующего войсками ЗОК Минобороны полковника Анатолия Булавко слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.
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Заместитель командующего войсками по идеологической работе Западного оперативного командования Минобороны Беларуси полковник Анатолий Булавко...
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