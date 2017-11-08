Булавко: жизни офицеров, пострадавших в ДТП, ничто не угрожает

На трассе Брест — Гродно в районе Свислочи утром 9 ноября произошла авария, в которой пострадали 10 военнослужащих . Около 8 часов утра автобус одной из воинских частей, перевозивший офицеров на плановые мероприятия в Гродно, по неустановленной пока причине съехал в кювет.

"В настоящий момент госпитализировано 10 офицеров. Вместе с тем их жизни и здоровью опасность не угрожает. Хочу сказать, что водитель достаточно опытный, около 30 лет стажа", — сообщил Булавко.

В Свислочскую районную больницу были доставлены все находившиеся в автобусе офицеры. В реанимационных мероприятиях никто из них не нуждался. У четверых переломы разных степеней тяжести. Обстоятельства происшедшего выясняются должностными лицами военного ведомства и соответствующих государственных структур.

Комментарий заместителя командующего войсками ЗОК Минобороны полковника Анатолия Булавко слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.