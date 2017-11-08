Памятная доска Якубу Коласу установлена в центре Вильнюса



http://naviny.by

9 ноября в Вильнюсе на здании, в котором 110 лет тому назад размещалась редакция газеты «Наша Ніва», состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски в честь народного поэта Беларуси Якуба Коласа.

Мемориальная доска с надписями на литовском и белорусском языках «У гэтым будынку ў 1907 годзе жыў і працаваў народны паэт Беларусі Якуб Колас» открыта на здании на перекрестке улиц Tраку и Пилимо.

Это здание ранее принадлежало графам Тышкевичам, затем здесь был окружной суд, адвокатом в котором работал Франтишек Богушевич, а в 1907-1908 годах в здании размещалась редакция «Нашай Нівы». В помещении редакции жил и работал Якуб Колас, сообщает Радыё Свабода.