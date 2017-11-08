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Всеобщая забастовка: как блокировали движение поездов в Барселоне

09.11.2017 16:52 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Митингующие, в основном студенты, полностью перекрыли пути вокзала на станции Барселона Сантс. Таким образом они приняли участие во всеобщей забастовке, которую объявила Каталонская национальная ассамблея в знак протеста против задержания каталонских политиков.

Всеобщая забастовка: как блокировали движение поездов в Барселоне
© REUTERS/ TV3 via REUTERS
Пучдемон и его коллеги освобождены, но пока остаются в Брюсселе

В результате забастовки было отменено несколько поездов в Мадрид. Пассажирам вернули деньги за оплаченные билеты.

Также накануне митингующие заблокировали движение поездов в Жироне. Всего от действий протестующих пострадали десять тысяч пассажиров.

К акции протеста присоединился и крупный каталонский профсоюз, однако причиной были названы низкие зарплаты и обнищание рабочих.

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Сотни жителей Барселоны заблокировали накануне работу городского железнодорожного вокзала. Смотрите кадры с акции протеста.

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