Всеобщая забастовка: как блокировали движение поездов в Барселоне

Митингующие, в основном студенты, полностью перекрыли пути вокзала на станции Барселона Сантс. Таким образом они приняли участие во всеобщей забастовке , которую объявила Каталонская национальная ассамблея в знак протеста против задержания каталонских политиков.



© REUTERS/ TV3 via REUTERS Пучдемон и его коллеги освобождены, но пока остаются в Брюсселе

В результате забастовки было отменено несколько поездов в Мадрид. Пассажирам вернули деньги за оплаченные билеты.

Также накануне митингующие заблокировали движение поездов в Жироне. Всего от действий протестующих пострадали десять тысяч пассажиров.

К акции протеста присоединился и крупный каталонский профсоюз, однако причиной были названы низкие зарплаты и обнищание рабочих.

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