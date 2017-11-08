Общество хотящих, или почему ни один коучер вам не поможет

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На пути вечных поисков себя можно обрести только нервный тик.

Колонка режиссера Юлии Меламед в «Газете.ру » - о коучерах, счастье и засилье исключительных людей:

- Говорят, Мавроди опять где-то МММ открыл. И опять очень успешно. В Китае, Нигерии и где-то еще. А все почему? А все потому, что пирамида, стоящая вверх ногами, — самая что ни на есть устойчивая модель человеческого общества. Недаром как феникс воскресает Мавродь. Недаром идет к нему людь.

Вот возьмем, например, такую вещь, как психотерапия. Сейчас весь мир терапируется. И я лично считаю это очень правильным. На мой глаз, надо в школе обязательным предметом вводить психотерапию. Чтоб не блуждал человек как зверь в сумрачном лесу своей психики — а шел бы светлой дорогой ясных ему самому желаний к большим и очень большим целям.

Огромная часть потребителей психологических услуг — сами психологи. Они обязаны. В рамках старой благородной идеи: «исцелися сам». Хороший психотерапевт должен являться психу как огурец — здоровый, зеленый и в пупырышках. То есть сам был бы недерганый и на пациента (который нервен и не в себе) реагировал бы должным образом. Психотерапевты должны накапливать часы личной терапии и супервизии. Да в конце концов они и подсаживаются на это. Так растет ввысь и вширь пирамида потребителей психотерапевтических услуг.

«Мне срочно нужен кучер», — говорит подруга. «Зачем тебе кучер?» — спокойно, даже не моргнув глазом, интересуюсь я. «Потому что я совсем запуталась в своей жизни». Ну, раз запуталась — без кучера никак. «Запуталась и не знаю, чего хочу, а даже если узнаю, никогда не пойму, как эти желания монетизировать, как с них жить». Оказалось, это не кучер. Но почти что кучер — кОучер. Учитель жизни.

Сейчас всем нужны психотерапевт и коучер. Первый — чтоб помог понять, чего ты на самом деле хочешь. Второй — чтоб помог разработать стратегию достижения желаемого.

Один хороший психотерапевт написала пост: «Быть в себе» — один из основных запросов в терапии. А что это значит? Жить «из себя», «для себя». С какой бы темой ни пришел ко мне клиент, рано или поздно вопрос: «Как ПРАВИЛЬНО жить» меняется на вопрос: «Как МНЕ жить». Проблема в том, что привычка жить согласно чужим ожиданиям и ценностям формируется годами, свое от чужого отличить очень сложно, да и какое оно, это «свое», — неизвестно.

И правда, это основная декларируемая цель психотерапии. Научить клиента понимать СВОИ желания, чувствовать СЕБЯ, понимать, что ТЫ на самом деле хочешь.

Представим себе. Семейная пара в кризисе. Представили? Особенно напрягать фантазию не придется.

Семья и кризис сегодня почти синонимы. Потому что сама идея союза двух людей — в кризисе.

Величественное в стиле ампир здание института брака разрушено, и кирпичи валяются под ногами. Итак. Пара в кризисе. Приходит на семейную терапию. Приходит зачем? Чтобы сохранить семью, ясное дело. Если семья разваливается, осознает это и приходит к психотерапевту — это для того, чтобы сохраниться. Скажем мы. И ошибемся.

Хороший умный психотерапевт не над этим работает. Хороший умный терапевт не помогает сохранить семью. А что же он тогда делает? А он помогает понять, чего супруги на самом деле ХОТЯТ. Одна пара хочет сохранить брак. Другая, наоборот, развестись. Но не понимает этого. Где уж! Нам ведь из века в век твердили, что семья — это безусловная ценность, что иметь семью — это хорошо, развалить семью — плохо. Но ведь бывает так, что разойтись, а не сойтись — ценность. А вовремя понять это — бесценно.

Так терапевт помогает обрести себя.

Это культ обретения себя. Культ хотения. Культ оригинальности. Неординарности. Кругом — большие и малые специалисты по обретению себя. Крупные психотерапевты, масштабные кучеры и более мелкие ямщики.

Вы ж не понимаете, чего вы хотите! Ваши традиционные ценности — они не ваши. Это то, чего от вас ожидают окружающие. Вы подумайте, может, вы и не хотите вовсе никакой семьи, может, вы всю жизнь мечтали в Парагвае на самолете летать?.. Говорит (или как бы говорит) общество.

— Учись жить своей полной жизнью. Ты делаешь то, чего от тебя ждет мама. А это неправильно. Не надо как мама. Мама — другой человек. Надо как ТЫ.

В интернете валяется знаменитый пост, который давно меня раздражает.

Называется он так: «Три главных сожаления умирающих»:

1. Я сожалею, что у меня не было смелости, чтобы жить жизнью, правильной именно для меня, а не жизнью, которую ожидали от меня другие.

2. Мне жаль, что я так много работал.

3. Мне жаль, что я не позволил себе быть более счастливым.

Никакие умирающие так, конечно, не говорили. Небось какие-нибудь вполне живые коучеры придумали. Зато людям приятно читать.

Что-то такое важное для себя они опознают в этих «последних» жалобах.

В общем, где-то я все это уже слышала... «Свету ли провалиться, или вот мне чаю не пить? Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить». Это 150 лет назад Федор Михайлович выковывал в своей гениальной лаборатории тип человека, чуткого к своим желаниям.

Но (забегу вперед) на пути чуткости к своим желаниям счастья нет. Я кое-что знаю про это сама. Да и других наблюдаю.

Вот прям отовсюду нас уговаривают не быть серыми мышками, выходить «из зоны комфорта» и бросаться на поиски себя. Человек неординарен, он не рядовой, он рядовым делом гнушается. Сейчас хрен вообще найдешь человека, который не был бы писатель, или режиссер, или культуролог. Просто хоминэм квэро! Ищу некреакла! Ищу обычного человека! Нету.

Это раньше воспевали «золотую середину». Кстати, в обыкновенности, срединности находили идеал Аристотель и Шекспир. Идеал — в равном отстранении от крайностей, от противоположных пороков.

Средний путь — это царский путь. Это позиция, равно удаленная и от трусости, и от жестокой наглости. И от скупости, и от мотовства. И от диктатора, и от революционера.

Мы же с презрением говорим о том, кто «ни рыба ни мясо». В фильме 1999 года «Красота по-американски» недоступную мечту главного героя красавицу Анджелу разом разоблачили и убили одним-единственным словом, что она... «обыкновенная». Нет, ну обидно! Вот так вот взять и прямо насмерть сразить человека. Наповал. Без надежды на спасение. Да как же она теперь жить-то будет! С таким позором. Навсегда обесчещенная девушка. Хоть в пруду топись.

Она же им втирала, что она сексом необыкновенным занимается и так, и эдак, и как никто вообще. А они ей: «Мы всегда будем не такими, как все! А ты — обы-кно-вен-ная!» Одно такое слово — и все ее чары исчезли, и Анджела прямо у нас на глазах превратилась в дурнушку.

Как сказал все заранее знавший Достоевский, певец крайнего индивидуализма: «Вы мне говорите, что я человек неоригинальный. Заметьте себе, милый князь, что нет ничего обиднее человеку нашего времени и племени, как сказать ему, что он не оригинален...»

Зачем, вообще говоря, ходят к терапевту? За счастьем? Вряд ли. За счастьем ходят в театр. А к терапевту бегут, чтобы унять боль.

Откуда боль? От несоответствия между тем, кем мы должны быть, и тем, кто мы есть. Но понимание «своих» хотений это несоответствие не снимает. Да и как снять. Если отсутствует само «каким быть должно».

Это противопоставление: жить по своим хотениям — жить по чужим хотениям — вообще говоря, ложное. Когда научаешься слышать «свои» желания — гармонии не обретаешь. На пути вечных поисков себя можно обрести только нервный тик. Свободное плавание доступно людям масштабным, избранным, «высоковольтным», монахам и воинам, гениям, тем, кто дает себе труд жить интенсивной интеллектуальной и духовной жизнью. А нам бы всем лучше обратно залезть туда, где работают истины наших мам и бабушек. Да вот не получается. И уж теперь, похоже, не получится.