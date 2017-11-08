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МВФ рекомендует белорусским властям углубить и ускорить реформы

09.11.2017 17:31 — Разное | БДГ  
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МВФ прогнозирует рост экономики Беларуси на 1,7%, однако рекомендует властям более глобально и быстро применять реформы в сфере экономики.

Об этом заявил глава миссии МВФ по Беларуси Питер Долман 9 ноября на брифинге, передает БЕЛТА.

Эксперт отметил, что в условиях низкой инфляции и ограничениях в развитии частного сектора рост белоруской экономики может оставаться на уровне 2%, однако при более интенсивном развитии и быстром внедрении реформ возможно увеличение роста на 4%.

Таким образом, МВФ повысил прогноз по росту белорусской экономики сразу на 1%., тогда как в начале октября эксперты фонда считали, что ВВП Беларуси по итогам 2017 года прирастет на 0,7%. Однако 9 октября на брифинге по итогам двухнедельной работы миссии МВФ в Беларуси была озвучена новая цифра — 1,7%.

С другой стороны, в среднесрочной перспективе Беларусь может добиться роста ВВП на уровне 4% и более в год, если власти последуют рекомендациям МВФ, отметил он.

По мнению экспертов фонда, экономический рост повысился в связи с существенным улучшением внешнеэкономических условий, а также решительными действиями белорусского правительства в течение последних 2,5 лет.

Глава МВФ также отметил, что в стране увеличилось потребление и инвестиции, произошла стабилизация обменного курса и сокращение инфляции до однозначных величин. Это стало результатом принятия непростых решений, предпринятых правительством, которое ужесточило денежно-кредитную политику и либерализацию ценообразования.

МВФ призывает белорусское правительство обратить внимание на три приоритетных направления работы: реализацию экономической политики, направленную на макроэкономическую стабильность и стабильность финансового сектора; реализацию углубленных реформ в госсекторе и поддержку частного сектора; обеспечение поддержки тем, кто оказался в переходном периоде к более рыночно ориентированной экономике.

Напомним, недавно эксперты ЕБРР прогнозируют рост ВВП  в Республике Беларусь на 2%, тогда как в мае нынешнего года они сообщали о возможном падении этого показателя на 0,5%.

 
 
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МВФ прогнозирует рост экономики Беларуси на 1,7%, однако рекомендует властям более глобально и быстро применять реформы в сфере экономики.

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