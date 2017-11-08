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Кончаловский прокомментировал сексуальный скандал с Вайнштейном: Мир всегда стоял на этом

09.11.2017 17:40 — Разное | Ежедневник  
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Кончаловский прокомментировал сексуальный скандал с Вайнштейном: Мир всегда стоял на этом

фото: Правда.Ру

Режиссер заявил, что если относиться к истории Ванштейна так, как отнеслось к ней общество, «надо подавать в суд на весь мужской пол».

Режиссер Андрей Кончаловский в интервью газете «Известия» прокомментировал скандал вокруг американского продюсера Харви Вайнштейна, которого обвиняют в многократных сексуальных домогательствах, пишет "Газета.ру".

По словам режиссера, скандал с Вайнштейном и другие подобные истории — глупость.

«Что касается сексуальных домогательств вообще, то я думаю, что мир всегда стоял на этом. Если уж на то пошло, то надо сразу же судить [экс-президента США Билла] Клинтона. С другой стороны, нам это, надеюсь, не грозит. Потому что мужчины должны приставать к женщинам, а женщины должны сопротивляться», — отметил Кончаловский.

Режиссер также предположил, что в таком случае «надо подавать в суд на весь мужской пол».

«Это все нормальная истерия и манипуляция массами», — сказал он.

Отвечая на вопрос о том, возможна ли такая ситуация в России, Кончаловский предположил, что скандал может начаться «в пределах Садового кольца».

«Но на мой взгляд, это как-то несерьезно. Понимаете, мужчина есть мужчина, женщина есть женщина. Слава Богу, мы живем в стране, где политическая корректность не дошла до абсурда», — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что министр правительства Уэльса покончил с собой после обвинений в домогательствах.

 
 
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Режиссер заявил, что если относиться к истории Ванштейна так, как отнеслось к ней общество, «надо подавать в суд на весь мужской пол».

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