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Костевич: декрет №3 — это "выход из тени" для тех, кто хочет работать
09.11.2017 17:57 — Разное | Sputnik Беларусь
Обновленная версия резонансного декрета №3, который в народе часто называют "декретом о тунеядцах", направлена, в том числе, и на
© Sputnik / Виктор Толочко
"Чтобы действительно вывести этих людей на рынок труда, прежде всего, мы планируем полное возмещение тех затрат, которые сегодня льготируются со стороны государства", — сказала Костевич.
О каких именно услугах идет речь, министр не уточнила, отметив, что "этот вариант еще будет рассматриваться".
Тем временем, по словам Костевич, обновленная версия декрета уже находится в Администрации президента. Главная цель документа остается прежней, это стимулирование занятости населения.
Комментарий министра труда и социальной защиты Беларуси Ирины Костевич слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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В новой версии декрета №3 предусмотрено полное возмещение затрат на услуги, которые льготируются государством, сообщила журналистам министр труда и социальной...
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