Обновленная версия резонансного декрета №3, который в народе часто называют "декретом о тунеядцах", направлена, в том числе, и на "выход из тени" тех граждан, которые задействованы в скрытой занятости , сообщила журналистам министр труда и соцзащиты Беларуси Ирина Костевич.



© Sputnik / Виктор Толочко Что ждет тунеядцев: вместо сбора - полные тарифы на услуги

"Чтобы действительно вывести этих людей на рынок труда, прежде всего, мы планируем полное возмещение тех затрат, которые сегодня льготируются со стороны государства", — сказала Костевич.

О каких именно услугах идет речь, министр не уточнила, отметив, что "этот вариант еще будет рассматриваться".

Тем временем, по словам Костевич, обновленная версия декрета уже находится в Администрации президента. Главная цель документа остается прежней, это стимулирование занятости населения.

Комментарий министра труда и социальной защиты Беларуси Ирины Костевич слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

Читайте также: