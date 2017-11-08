Предложения по продаже «Белинвестбанк» направлены в правительство





Вопросы дальнейшей трансформации ОАО "Белинвестбанк" и подготовки его к приватизации предварительно рассмотрены на заседании специально созданной межведомственной рабочей группы.

Возглавляет межправительственную группу председатель Госкомимущества Андрей Гаев, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

При этом документ с соответствующими предложениями межправительственной группы уже направлен в правительство.

"На сегодняшний день действует меморандум о взаимопонимании между правительством Беларуси и Европейским банком реконструкции и развития касательно приватизации Белинвестбанка, подписанный в мае 2015 года, срок действия которого завершится 31 декабря 2017 года. В проекте нового документа планируется конкретизировать намерения сторон на ближайшие три года, связанные с дальнейшей подготовкой ОАО "Белинвестбанк" к приватизации", - пояснили в Госкомимуществе.

В пресс-службе отметили, что за время сотрудничества ЕБРР и ОАО "Белинвестбанк" в соответствии с меморандумом удалось достичь значительного прогресса в трансформации одного из крупнейших государственных банков Беларуси.

"Проведена большая работа по подготовке банка к приватизации, в том числе по освобождению банка от активов, сформированных при кредитовании государственных программ и мероприятий, а также от непрофильных активов. Приняты меры по совершенствованию корпоративного управления в банке и приведению его к международным стандартам. Работа по развитию сотрудничества с ЕБРР в области поддержки приватизации государственных активов ведется при активном участии Госкомимущества", - подчеркнули в ведомстве.

В 2017 году достигнута договоренность и подписаны соответствующие документы на предоставление ОАО "Белинвестбанк" Европейским банком реконструкции и развития субординированного кредита в 50 млн евро. Помимо меморандума Белинвестбанк участвует в четырех программах финансирования, предлагаемых ЕБРР на территории Беларуси, с выделением на эти цели средств в размере 60 млн евро со стороны банка.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Предложения по продаже «Белинвестбанк» направлены в правительство Вопросы дальнейшей трансформации ОАО "Белинвестбанк" и подготовки его к приватизации предварительно рассмотрены на заседании специально созданной...

"Вопрос вхождения ЕБРР в капитал белорусского банка планируется обсуждать не ранее получения подтвержденной аудиторами отчетности по МСФО за 2017 год (апрель-май 2018 года). Будут оговариваться условия участия ЕБРР в уставном капитале Белинвестбанка и начало работы по поиску стратегического инвестора для банка в соответствии с целями меморандума о взаимопонимании, предусматривающего продажу государством к 2020 году контрольного пакета акций ОАО "Белинвестбанк", - резюмировали в Госкомимуществе. В заседании, прошедшем в Государственном комитете по имуществу, принял участие председатель правления ОАО "Белинвестбанк" Андрей Бриштелев, представители Министерства финансов, Министерства экономики и Национального банка Беларуси.