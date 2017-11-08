Белорусские депутаты пообещали МВФ учесть их выводы



Владислав Щепов

Как сообщил председатель постоянной комиссии Палаты представителей по экономической политике Владислав Щепов, выводы миссии МВФ будут учтены белорусскими депутатами в дальнейшей законопроектной работе.

По словам Владислава Щепова, депутатский корпус намерен учесть выводы по результатам работы миссии в дальнейшей работе, в том числе при подготовке плана законопроектной деятельности на 2018-2019 годы. Парламентарий напомнил, что миссия уделяет особое внимание вопросам макроэкономической стабилизации, денежно-кредитной и бюджетной политики, трудовых отношений и социальной защиты, а также реструктуризации промышленных предприятий государственного сектора, пишет БЕЛТА.

"Это те вопросы, которые обсуждаются и у нас при подготовке законопроектов. Поэтому у нас есть точки соприкосновения", - убежден Владислав Щепов.

В Палате представителей сегодня состоялась встреча депутатов с миссией Международного валютного фонда. Глава миссии по Беларуси Питер Долман, в частности, констатировал, что правительству страны пришлось принять ряд непростых решений, включая ужесточение денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики и дальнейшую либерализацию цен.

В результате в Беларуси наблюдается рост потребления и инвестиций, обменный курс стабилизировался, а уровень инфляции опустился до исторически минимальных величин.

"На протяжении какого-то периода времени мы наблюдали вызывающее беспокойство сокращение вкладов. Но благодаря усилиям правительства и Национального банка теперь мы опять наблюдаем их рост, особенно в национальной валюте, - заметил Питер Долман. - И это, опять-таки, признак доверия к тем решениям, которые принимались".

Глава миссии также считает позитивными шаги по созданию более благоприятных условий для ведения бизнеса. Миссия МВФ работает в Беларуси с 26 октября по 10 ноября в рамках консультаций, на которых обсуждается экономическая политика в стране.