Сборная Армении разгромила сборную Беларуси



Во время матча. Фото АБФФ

Футболисты сборной Беларуси уступили команде Армении в гостевом товарищеском матче ос счетом 4:1 (2:0).

Ереван. Республиканский стадион. 1500 зрителей. Судья - Л.Силагава (Грузия). Армения: Бегларян; Андонян, Микаэлян, Кадимян (Дагбашян, 68), Амбарцумян, Мхитарян (Григорян, 75), Овсепян, Малакян (Варданян, 78), Озбилиз (Симонян, 46), Пиццелли (Ишханян, 67), Барсегян (Корян, 67). Беларусь: Гутор; Бурко, Политевич, Наумов (Гаврилович, 82), М.Володько, Корзун (Лаптев, 62), Быков (Климович, 46), Карницкий, Седько (Ковалев, 46), Нехайчик (Матвейчик, 74), Сарока. Голы: 1:0 - Озбилиз (41), 2:0 - Мхитарян (45), 3:0 - Овсепян (55), 3:1 - Сарока (58, с пенальти), 4:1 - Варданян (84). Предупреждения: Наумов (28), Нехайчик (32), Карницкий (39), Андонян (53), Ишханян (86).

Главный тренер белорусской дружины Игорь Криушенко сегодня не мог рассчитывать на нескольких травмированных игроков основного состава, и шанс проявить себя получили молодые футболисты из клубов национального чемпионата. Они очень старались, но допустили несколько ошибок, которые привели к голам. В конце первого тайма Арас Озбилиз открыл счет, после того как голкипер гостей Александр Гутор парировал пенальти от лидера армянской дружины Генриха Мхитаряна, а затем уже сам Мхитарян удвоил результат. Вторая половина встречи началась с атак белорусов, но вскоре хозяева отличились еще раз - после подачи углового удара Румян Овсепян забил третий мяч. Гости продолжали атаковать и на 58-й минуте получили право на пенальти, который реализовал Антон Сарока. На 84-й минуте поединка Эрик Варданян установил окончательный результат - 4:1 в пользу хозяев поля.

Это была седьмая встреча национальных сборных Беларуси и Армении. До этого белорусы победили трижды, один раз проиграли и дважды команды разошлись миром. Теперь белорусская сборная возьмет курс на Кутаиси и 13 ноября завершит сезон товарищеской встречей с командой Грузии, пишет БЕЛТА.