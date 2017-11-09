Для экс-замминистра по ЧС Бегуна прокурор запросил 8 лет тюрьмы

Восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима запросил прокурор для бывшего замминистра по чрезвычайным ситуациям Дмитрия Бегуна.

Об этом сообщили в суде Заводского района Минска, передает БЕЛТА.

Бегун обвиняется в получении взяток в период с 2013 по 2014 год в общей сумме Br90 млн (до деноминации) от экс-главы ООО «РМ Грифреставрация» Александра Грица.

Для самого Грица прокурор запрашивает у суда 5 лет ограничения свободы.

Во время, когда происходили данные события, Бегун исполнял должность начальника МГУ МЧС и принимал строительные работы в здании по адресу Логойский тракт, 17а. Затем подчиненный Бегуна помог ему получить экспертное заключение по зданию техобслуживания автомобилей, в котором не были закончены строительные работы.

За вышеупомянутые действия Бегун получил взятки на не менее 4 тысяч белорусских рублей.

Следствие квалифицировало его действия по ч.3 ст.430 УК Беларуси. В отношении Грица было возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.16, ч.2 ст.431 УК Беларуси.

Напомним, замминистра ЧС Дмитрия Бегуна задержали 12 марта нынешнего года по подозрению в получении взятки.

Об инциденте Об этом Александр Лукашенко упомянул во время общения в Могилеве с работниками предприятий компании «Кроноспан»

«Взятку брал. На месте взяли всех. Чего обижаться на меня? Все одинаковы перед законом: и министры, и замминистры, - отметил президент. - Светит восемь лет минимум. Доработался до генеральской должности, чтобы в тюрьме провести время».