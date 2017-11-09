ГАИ с пятницы начнет массированную отработку двух автотрасс

МИНСК, 9 ноя — Sputnik. Госавтоинспекция с пятницы по воскресенье начнет массированную отработку двух трасс, сообщила Sputnik старший инспектор отдела по агитации и пропаганде ГАИ Минского района Екатерина Сильченко.

Усиленное дежурство инспекторов будет осуществляться на трассах Р-23 Минск — Микашевичи и Р-28 Минск – Молодечно – Нарочь.

"В ходе отработки особое внимание будет уделено выявлению и пресечению фактов превышения установленной скорости движения, нарушений ПДД пешеходами и велосипедистами, правил перевозки пассажиров (в особенности детей), управления транспортным средством не имеющими права управления водителями, а также фактам управления транспортным средством в нетрезвом состоянии", — рассказала Сильченко.

Она отметила, что сотрудники ГАИ также будут дежурить в местах, характеризующихся большим количеством совершенных ДТП, а также нарушениями ПДД.

Наряды появятся на автодорогах с 15:00 пятницы и будут дежурить на них до позднего вечера воскресенья.

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