Колумбийские полицейские выложили 12 тоннами кокаина огромную площадку

Кокаин был обнаружен в ходе спецоперации, получившей название "Агамемнон-2", в департаменте Антиокия.

Президент страны Хуан Мануэль Сантос, поздравив участников операции, отметил, что за все 40 лет борьбы с наркомафией эта партия – самая крупная. Расфасованный в брикеты кокаин выложили на площадке для того, чтобы правоохранители оценили масштаб.

Наркотики принадлежали одной из самых крупных колумбийских банд "Клан залива".

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