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Колумбийские полицейские выложили 12 тоннами кокаина огромную площадку
09.11.2017 22:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Кокаин был обнаружен в ходе спецоперации, получившей название "Агамемнон-2", в департаменте Антиокия.
© Фото: УВД Миноблисполкома
Президент страны Хуан Мануэль Сантос, поздравив участников операции, отметил, что за все 40 лет борьбы с наркомафией эта партия – самая крупная. Расфасованный в брикеты кокаин выложили на площадке для того, чтобы правоохранители оценили масштаб.
Наркотики принадлежали одной из самых крупных колумбийских банд "Клан залива".
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Рекордную партию кокаина конфисковали полицейские в Колумбии. Смотрите на видео, что сделали правоохранители с расфасованным наркотиком.
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