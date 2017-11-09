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Колумбийские полицейские выложили 12 тоннами кокаина огромную площадку

09.11.2017 22:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Кокаин был обнаружен в ходе спецоперации, получившей название "Агамемнон-2", в департаменте Антиокия.

Колумбийские полицейские выложили 12 тоннами кокаина огромную площадку
© Фото: УВД Миноблисполкома
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Президент страны Хуан Мануэль Сантос, поздравив участников операции, отметил, что за все 40 лет борьбы с наркомафией эта партия – самая крупная. Расфасованный в брикеты кокаин выложили на площадке для того, чтобы правоохранители оценили масштаб.

Наркотики принадлежали одной из самых крупных колумбийских банд "Клан залива".

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Ссылка на источник 21
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Рекордную партию кокаина конфисковали полицейские в Колумбии. Смотрите на видео, что сделали правоохранители с расфасованным наркотиком.

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