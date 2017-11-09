Опубликованы кадры с места обрушения многоэтажки в Ижевске

Инцидент произошел в четверг – обрушились конструкции части жилого дома с первого по девятый этаж. Восемь квартир полностью разрушены.



© Sputnik/ Сергей Кузнецов Обрушение дома в Ижевске: растет число жертв

В результате погибли как минимум три человека, среди них – один ребенок. Четыре человека, среди которых один спасатель, пострадали.

По предварительной версии, причиной обрушения стал взрыв газа. Из Москвы в Ижевск прибудет комиссия, которая обследует дом на предмет других утечек.

В городе после обрушения введен режим ЧС.