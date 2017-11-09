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Опубликованы кадры с места обрушения многоэтажки в Ижевске

09.11.2017 21:15 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Инцидент произошел в четверг – обрушились конструкции части жилого дома с первого по девятый этаж. Восемь квартир полностью разрушены.

Опубликованы кадры с места обрушения многоэтажки в Ижевске
© Sputnik/ Сергей Кузнецов
Обрушение дома в Ижевске: растет число жертв

В результате погибли как минимум три человека, среди них – один ребенок. Четыре человека, среди которых один спасатель, пострадали.

По предварительной версии, причиной обрушения стал взрыв газа. Из Москвы в Ижевск прибудет комиссия, которая обследует дом на предмет других утечек.

В городе после обрушения введен режим ЧС.

 
 
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Фрагмент девятиэтажного жилого дома обрушился в Ижевске. Смотрите кадры с места происшествия, снятые очевидцами.

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