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Опубликованы кадры с места обрушения многоэтажки в Ижевске
09.11.2017 21:15 — Разное | Sputnik Беларусь
Инцидент произошел в четверг –
© Sputnik/ Сергей Кузнецов
В результате погибли как минимум три человека, среди них – один ребенок. Четыре человека, среди которых один спасатель, пострадали.
По предварительной версии, причиной обрушения стал взрыв газа. Из Москвы в Ижевск прибудет комиссия, которая обследует дом на предмет других утечек.
В городе после обрушения введен режим ЧС.
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Фрагмент девятиэтажного жилого дома обрушился в Ижевске. Смотрите кадры с места происшествия, снятые очевидцами.
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